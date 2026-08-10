TÜİK, Temmuz 2026 tarihli Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı. Veriler, yatırımcıların hangi araçlardan ne kadar reel getiri veya zarar elde ettiğini detaylı bir şekilde ortaya koydu.

AYLIK VERİLERDE MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,15 ve dolar yüzde 0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 4,55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,03, euro yüzde 0,87, BIST 100 endeksi yüzde 2,61 ve külçe altın yüzde 4,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE ALTIN EN ÇOK KAYBETTİRDİ

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,61 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK SONUÇLAR AÇIKLANDI

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,99 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,22 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

BANKALARIN 32 GÜNLÜK VADEYE VERDİKLERİ ORANLAR

Vakıf Katılım

*Kâr payı oranı: Yüzde 40,47

*Net kazanç: 29.690 TL

*Vade sonu bakiye: 1.029.690 TL

GetirFinans

*Faiz oranı: Yüzde 44

*Net kazanç: 29.734 TL

*Vade sonu bakiye: 1.029.734 TL

Halkbank

*Faiz oranı: Yüzde 35

*Net kazanç: 25.315 TL

*Vade sonu bakiye: 1.025.315 TL

Akbank

*Faiz oranı: Yüzde 41,5

*Net kazanç: 30.016 TL

*Vade sonu bakiye: 1.030.016 TL

Ziraat Katılım

*Kâr payı oranı: Yüzde 36

*Net kazanç: 21.179 TL

*Vade sonu bakiye: 1.021.179 TL

Garanti BBVA

*Faiz oranı: Yüzde 41

*Net kazanç: 29.654 TL

*Vade sonu bakiye: 1.029.654 TL

İş Bankası

*Faiz oranı: Yüzde 38,5

*Net kazanç: 27.846 TL

*Vade sonu bakiye: 1.027.846 TL

DenizBank

*Faiz oranı: Yüzde 44,5

*Net kazanç: 28.606 TL

*Vade sonu bakiye: 1.028.606 TL

Enpara

*Faiz oranı: Yüzde 39

*Net kazanç: 28.208 TL

*Vade sonu bakiye: 1.028.208 TL

TEB

*Faiz oranı: Yüzde 45

*Net kazanç: 28.106 TL

*Vade sonu bakiye: 1.028.106 TL

Ziraat Bankası

*Faiz oranı: Yüzde 40

*Net kazanç: 28.931 TL

*Vade sonu bakiye: 1.028.931 TL

ING

*Faiz oranı: Yüzde 45

*Net kazanç: 33.066 TL

*Vade sonu bakiye: 1.033.066 TL

Odea

*Faiz oranı: Yüzde 46

*Net kazanç: 27.130 TL

*Vade sonu bakiye: 1.027.130 TL

Hayat Finans

*Kâr payı oranı: Yüzde 41,76

*Net kazanç: 30.204 TL

*Vade sonu bakiye: 1.030.204 TL

QNB

*Faiz oranı: Yüzde 43,5

*Net kazanç: 27.155 TL

*Vade sonu bakiye: 1.027.155 TL

Alternatif Bank

*Faiz oranı: Yüzde 46

*Net kazanç: 28.821 TL

*Vade sonu bakiye: 1.028.821 TL

Yapı Kredi

*Faiz oranı: Yüzde 43,5

*Net kazanç: 28.113 TL

*Vade sonu bakiye: 1.028.113 TL