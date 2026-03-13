Emekliler ve asgari ücretliler geçim sıkıntısıyla boğuşurken, devlet destekli bir şirketin yöneticilerine yapılan ödemeler TBMM kürsüsünden gün yüzüne çıktı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türk Hava Yolları'ndaki (THY) üst düzey yöneticilerin maaş ve huzur hakkı rakamlarını tek tek sıralayarak emeklilere zam yapılmadığı gerekçesiyle gösterilen "bütçede para yok" söylemini hedef aldı.

Hükümetin emekli zamlarında öne sürdüğü "bütçede kaynak yok" gerekçesini sorgulayan Günaydın, 15 THY yöneticisinin aylık toplam maliyetinin 21 milyon 115 bin TL'ye ulaştığını açıkladı.

15 KİŞİYE AYDA 21 MİLYON LİRA

Günaydın, elindeki listeyi TBMM kürsüsünden kamuoyuyla paylaşarak bazı isimlerin kazançlarını tek tek sıraladı. Açıklanan bilgilere göre THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat aylık 404 bin TL huzur hakkı alırken, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ekşi'nin maaş ve huzur hakkı dahil toplam kazancı 2 milyon 416 bin TL'ye ulaşıyor. Genel Müdür Yardımcısı Murat Seçer 2 milyon 194 bin TL, Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ise 1 milyon 994 bin TL aylık maaş alıyor.

"87 YILLIK EMEKLİ MAAŞI, 15 KİŞİYE GİDİYOR"

Günaydın, söz konusu rakamları emekli maaşlarıyla kıyaslayarak hükümeti sert bir dille eleştirdi. "Bir emeklinin seksen yedi yıllık maaşını bu on beş kişi bir ayda götürüyor. Hani para yoktu? Para yandaşlarınıza var" diyen Günaydın, atamalarda liyakat yerine yakın ilişkilerin belirleyici olduğunu da öne sürdü.