Bayramlarda iğne atsan yere düşmeyecek yoğunlukta olan İstanbul Eminönü'nde, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle yollar ve meydanlar boş kaldı. Eminönü Meydanı'nda öğle saatlerinde mikrofon uzattığımız yurttaşlar, ekonomik olarak zor durumda olduklarını bayramların artık eskisi gibi tadı ve tuzunun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"CEBİMDE BEŞ KURUŞ YOK KALDIM BURALARDA"

“Emekliyim, tadım tuzum yok. Annemi, babamı hepsini kaybettik. Şu anda beş kuruş param yok, kaldım buralarda. Bayramda hiçbir şey yapamadım. Para arıyorum Gebze’ye dönmek için. Yolda kaldım. Bu bayram geçmiş yıllardaki bayramlara göre daha kötü. Görüyorsunuz işte beş kuruşsuz geziyoruz. Emekli olduğumuz halde aldığımız maaş yetmiyor. Evim kira, geçinmeye uğraşıyoruz. Şu an cebimde beş kuruş param yok.”

"ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YER VAR YA İŞTE TAM O NOKTADAYIZ"

“Bayramlar artık bitti. Eski bayramlar yok. Bu durumları artık tarih yazacak. Bu duruma getirenler utansın ama utanacak yüz de yok herhalde. Onları Allah’a havale ediyorum. Ben 76 yaşındayım şu durum berbat. Geçmiş yıllara kıyaslamam mümkün değil. Eskiden adam 35 sene çalışıyordu emekli maaşının birikimini aldığı zaman bir ev ve araba alabiliyordu. Ama şu anda mümkün değil. Bir kıvırcık 100 lira olmuş, domates 150 lira. Artık sözün bittiği yer var ya işte tam o noktadayız. İyi durumda değiliz. Battı batacak diyorlar ya gittik yani. Ben gençlere acıyorum. Atatürk, ‘cumhuriyeti gençlere emanet ediyorum’ demiş. Ama maalesef gençleri buradan sürdüler. ‘Giderlerse gitsinler’ aynen böyle dedi şairin birisi.”

“Bayramda hiçbir şey yapmadım. Para yok pul yok. Ne yapacaksın? Torunlarıma bir şey veremiyorum. Bugün sözde gelecekler ne yapacağım, ne edeceğim düşünüyorum.”

“Bayramı vallahi ne iyi, ne kötü orta halli geçiriyoruz. Hayat devam ediyor. Eski bayramları bulamıyoruz. Eski tat, tuz kalmadı artık. Hayat şartları değişti, hayatlar bitti. Akla gelebilecek her şey oldu. Eskiden çocukken bayramda yatağın altına koyardık ayakkabımızı, bayramlıklarımızı bayramlaşırdık. Ama şimdi o da yok. Telefon çıktı, internet çıktı hayat bitti. Bayramda çıktım evimden geldim Eminönü’ne dolaşmak için. Baktım tat tuz yok. Allah sağlık versin diyoruz, koşturuyoruz. Başka bir çaremiz var mı? Yok. İki tane evladım var. Yeğenlerime de hepsinin de gönlünü aldık. Bayram şu an onlar için. Bize bayram yok.”

"GEÇMİŞTE BAYRAMLAR DAHA İYİYDİ ŞİMDİ ÇOK KÖTÜ"

“Bayramda hiçbir şey yapmadım. Çalıştım. Geçmişte bayramlar daha iyiydi, şimdi çok kötü. Kimse istediği gibi yaşayamıyor. Maddiyat konusunda olsun diğer konularda olsun zor. Şu an gurbetçi olarak buradayım ama memleketim Ordu’ya gidemedim.”