Bir dönemlerin en çok izlenen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, RTÜK'ün verdiği ceza ile televizyon ekranlarından kaldırılmıştı. Uzun bir aradan sonra Aşkın Gücü adıyla Youtube'dan yayınlanmaya başladı.

DİLAN POLAT'LA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Yakın yeni bölümleriyle yayınlaması planlanan Kısmetse Olur için bomba bir iddia ortaya atıldı. Yasin Özbek'in iddiasına göre; Yeni sezonun sunuculuğu için Dilan Polat'a teklif götürülecek.

ANLAŞIRLARSA TEKLİF GÖTÜRÜLECEK

Daha önce Seda Akgül ile Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı programda eğer maliyet konusunda anlaşılırsa teklif Dilan Polat'a gidecek.

Yıllardır gerçek mi kurgu mu tartışmalarının gölgesinde yayınlanan programda iki çift evlendirilmişti.