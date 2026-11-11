Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon soruşturması kapsamında hakkında ortaya atılan iddiaların ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini bildirdi.

Kavcıoğlu açıklamasında, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İSTİFASINDAN ÖNCE SON RÖPORTAJINI İSMAİL SAYMAZ'A VERDİ

Şahap Kavcıoğlu, görevinden ayrılmadan önce son röportajını Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a verdi. Fon soruşturmasında şüpheli olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Kavcıoğlu, BDDK'nın fon şirketleriyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Kavcıoğlu, Saymaz'ın, "Fon soruşturmasında şüpheli misiniz, değil misiniz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"BDDK Türkiye'nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım'da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey."

"AYRILIĞI BELLİ Kİ BELLİYDİ, KAYDA GEÇİRMEK İSTEDİ"

Kavcıoğlu'nun istifasının ardından İsmail Saymaz da Sözcü TV'de Can Coşkun'a yaptığı değerlendirmede röportajın perde arkasını anlattı. Saymaz, Kavcıoğlu'nun ayrılmadan önce sorulara açık şekilde yanıt vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belli ki kayıtlara geçirmek istedi. Bu ana kadarki görüşmelerimizde yazılmamak kaydıyla bilgi verdi. Ama dün her soruyu sordum ve kendisi de cevap verdi. Bence ayrılığı belliydi giderken kayıtlara geçirmek istedi. Dün 20.30'da konuştuk kendisiyle, isminin yazılması kaydıyla açıkça cevap vermek istedi. Kendisi istedi, ben teklif etmedim. Doğrusu her soruyu da sordum hepsine de kendince açıklıkla cevap verdi. Muhtemelen bugün ayrılacağı bilgisi söz konusuydu. Ya da sabah bizim söyleşimiz yayımlandı, bu söyleşinin tesiriyle istifa etti. Bu da küçük bir ihtimal."

BANKNOTLARDA İMZASI BULUNAN ÜÇ İSİM DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Şahap Kavcıoğlu'nun yanı sıra banknotlarda imzası bulunan eski Merkez Bankası yöneticilerinden Erkan Kilimci, Emrah Şener ve Taha Çakmak da farklı soruşturma ve adli süreçlerle gündeme geldi.

200 TL'lik banknotlarda imzası bulunan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, fon soruşturması kapsamında 25 Eylül 2026'da tutuklandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini 2016-2018 yılları arasında yürüten Kilimci, daha sonra özel sektörde görev aldı.

Yine 200 TL'lik banknotlarda imzası bulunan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener ise Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) yönelik soruşturma kapsamında Ekim 2025'te tutuklandı. 2016-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Şener, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Şener hakkındaki adli süreç devam ediyor.

50 TL'lik banknotlarda imzası bulunan eski Merkez Bankası ve BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak da fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çakmak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik genel müdürlüğü görevinden istifa etti.

KAVCIOĞLU'NUN İMZASI 10, 50, 100 VE 200 TL'LİK BANKNOTLARDA

Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası başkanlığı döneminde tedavüle çıkarılan farklı tertiplerdeki 10, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlarda imzası bulunuyor.

Banknotlardaki imzalar incelendiğinde 200 TL'de Şahap Kavcıoğlu ve Emrah Şener'in, 50 TL'de Şahap Kavcıoğlu ve Taha Çakmak'ın imzaları yer alıyor. 100 TL'lik banknotlarda ise Kavcıoğlu ile Mustafa Duman'ın imzaları bulunuyor.