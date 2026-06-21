Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel ithalat listesi tartışma yarattı. Listede yer alan şirketler arasında geçmişte kaçak et soruşturması kapsamında gündeme gelen bir şirket de yer aldı.

Söz konusu firmanın Paraguay’dan Türkiye’ye canlı sığır getirmek üzere yetkilendirilen işletmeler arasında yer aldığı görüldü.

Güney Amerika’dan ithal edilen etin kilogram maliyeti 140 TL seviyelerinde seyrederken, Türkiye’deki market raflarında vatandaşın kilosu 1000 TL’nin altında kaliteli et bulması neredeyse imkansız hale geldi.

Kazananlar ve Kaybedenler: Bu ticaret modelinde Paraguaylı yetiştiriciler, lojistik aracılar ve ithalatçılar karlılığını artırırken; Türkiye’deki yerli üreticiler rekabet gücünü yitiriyor, vatandaş ise temel bir gıda maddesine ulaşmakta zorlanıyor.

ONAY BİLDİRİMİ GÖNDERİLDİ

Paraguay medyasında yer alan haberlere göre Türkiye'nin onay bildirimi, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Paraguay'ın hayvan sağlığı otoritesi olan National Service of Quality and Animal Health'a gönderildi.

7 milyon nüfusu ile Paraguay’da kişi başına gelir 7 bin dolar seviyesinde. Bu seviye ile Türkiye’de yaşayanların geliri yaklaşık 2.5 kat fazla ama Paraguaylılar ancak eti çok daha ucuza yiyebiliyor. Türkiye’de 1 kilo etin ortalama fiyatı 20 dolar seviyesindeyken, Paraguay’da yaklaşık 6 dolara 1 kilo et alınabiliyor. Yani geniş meraları ile dünyanın en rekabetçi et üreticilerinden olan Paraguay’da yaşayanlar belki bizden fakir ama çok daha ucuza et yiyebiliyor.

ŞİRKETİN ADI KAÇAK ET SORUŞTURMASINA KARIŞMIŞTI

Bakanlığın açıkladığı listeye göre söz konusu şirket, Paraguay'dan Türkiye'ye canlı sığır getirmek üzere yetkilendirilen işletmeler arasında bulunuyor. Şirketin ismi daha önce, yıllar önce yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran kaçak et soruşturması kapsamında da gündeme gelmişti.

Şirketin ismi, yıllar önce transit olarak başka ülkelere gönderilmesi gereken et ürünlerinin iç piyasaya sürüldüğü iddiaları üzerine başlatılan ve geniş yankı uyandıran soruşturmada da gündeme gelmişti. Yargı sürecinde çeşitli kişi ve şirketler hakkında işlem yapılırken, ithalat izni verilen firmanın da dosyada adının geçtiği ifade ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, canlı hayvan ithalatı sürecinin veterinerlik ve sağlık mevzuatı çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, ithalat yapacak işletmelerin teknik ve idari şartları karşılamasının zorunlu olduğunu vurguluyor.

Yetkililer, gerçekleştirilen ithalatın kırmızı et arzının güçlendirilmesi ve piyasada fiyat istikrarının desteklenmesi amacı taşıdığını belirtirken, geçmişte kaçak et soruşturmasıyla anılan bir şirketin yeni listede yer alması kamuoyunda farklı değerlendirmelere neden oldu.