Paraguay'da sunduğu istifa Kongre tarafından reddedilen Devlet Başkanı Santiago Pena, Senatonun azil kararının ardından evinde gözaltına alındı. Paraguay Ulusal Polisi, işlemin Başsavcılığın kararı doğrultusunda yapıldığını doğruladı.

Senato, Pena'yı görevi kötüye kullanmaktan azletti. Azil yönünde 44 oy kullanılan oylamanın ardından Pena, Haziran 2012'de görevden uzaklaştırılan Fernando Lugo'dan sonra ülkenin yakın demokratik tarihinde azil süreciyle görevini kaybeden ikinci devlet başkanı oldu.

Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca Pena, eski devlet başkanlarına tanınan ömür boyu senatörlük statüsünü ve hukuki dokunulmazlığını kaybetti. Anayasal protokol gereği devlet başkanlığını 2028'e kadar mevcut Başkan Yardımcısı Pedro Alliana üstlenecek.

SAVCI HUZURUNA ÇIKANA KADAR EV HAPSİNDE

Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Biriminin yürüttüğü soruşturma; Ueno Bank'ın kapatılması, güveni kötüye kullanma ve Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık kamu emeklilik fonuna ilişkin yolsuzluk iddialarını kapsıyor.

Güvenlik güçleri, soruşturma kapsamında Pena hakkındaki ev hapsi kararını uygulamaya koydu. Pena'nın, Yolsuzlukla Mücadele Birimi savcısının huzuruna çıkarılana kadar ev hapsinde tutulacağı bildirildi.

Başsavcılığın Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi, görevinden istifa eden Paraguay Merkez Bankası (BCP) eski Başkanı Carlos Carvallo Spalding'i de gözaltına aldı.

AZİL DOSYASINDA BANKA HİSSELERİ VE EMEKLİLİK FONU

Muhalefet milletvekillerinin hazırladığı azil dosyasında, Pena'nın 2023'te devlet başkanlığını devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruduğu savunuluyordu. Dosyada, Pena'nın ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevini kötüye kullandığı ileri sürülüyordu.

IPS'nin yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunun bu bankada tutularak imtiyaz sağlandığı ve Carlos Carvallo'nun 2023'te Merkez Bankası Başkanlığına atanmasında usulsüzlük yapıldığı iddiaları da dosyada yer alıyordu.

Pena ise iddiaları reddetmiş, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini belirtmişti.

UENO BANK İÇİN TASFİYE KARARI ALINMIŞTI

Yaklaşık 6,1 milyon nüfuslu Paraguay'da 2,9 milyon kişiye hizmet veren Ueno Bank, mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle 3 Kasım'da müdahaleye uğramıştı. Banka, ülkenin en büyük özel finans kuruluşları arasında yer alıyordu.

Paraguay Merkez Bankası, sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine Ueno Bank hakkında tasfiye kararı almıştı.