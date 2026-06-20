2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Bizim Çocuklar, turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu. Gustavo Alfaro'dan gönderme gibi sözler gelirken, "A Milli Takımımız karşısında nasıl kazanabileceğimizi biliyorduk ve kazandık. Burada mesele taktik diziliş değil, oyuncuların ruhu" ifadelerini kullandı

Arjantinli teknik adam, açıklamasının devamında ise "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar "Eğer biri size 'Paraguay öldü' derse şüphe duyun. Hemen inanmayın. En kötü yenilgi, kendine olan inancını kaybetmektir. Oyuncularım bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum" diye konuştu.