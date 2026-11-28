Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, personeli hakkında kamuoyuna yansıyan usulsüzlük iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iddialarla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kurum bünyesinde de teftiş incelemesi talep edildiği ve müfettişlerin konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

“HİÇBİR HUSUS GÖZ ARDI EDİLMEYECEK”

Süreçlerin dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, adli ve idari soruşturmaların sağlıklı şekilde sonuçlanmasının önemsendiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu süreçlerde hiçbir hususun göz ardı edilmemesi, tüm iddiaların ilgili mercilerce objektif ve kapsamlı biçimde değerlendirilmesi temel beklentimiz olup kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması da önceliğimizdir.” denildi.

Başkanlık, devam eden adli ve idari süreçlerin sonuçlarının, soruşturmanın gizliliği ve ilgili kişilerin hukuki hakları gözetilerek kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli bir inşaat mühendisinin, restorasyon ihalelerinde maliyetleri şişirerek kamu zararına yol açtığı, ihaleleri belirli şirketlere yönlendirdiği ve bu şirketlerden komisyon aldığı iddia edildi. Elde edilen paralarla eşi ve sevgilisi adına lüks araçlar alındığı, Assos'taki 12 odalı bir otelin ise yakınına devredildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu 6 personel hakkında inceleme yürütülüyor.