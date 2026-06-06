İngiltere’de paraların çehresini tamamen değiştirecek tarihi bir adım atılıyor. İngiltere Merkez Bankası, sterlin banknotlarının yeni tasarımı için geniş kapsamlı bir halk oylaması başlattı.

Alınan radikal karara göre, ülkenin simgesi haline gelmiş tarihi ve kültürel şahsiyetler artık paralardan kaldırılacak. Yeni tasarım vizyonu doğrultusunda 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotların üzerinde artık ünlü isimler yerine, Birleşik Krallık doğasına ait yerel vahşi hayvanların görselleri yer alacak.

TANIDIK İSİMLER PARALARDAN KALDIRILACKAK

Politico'da yer alan habere göre, bu kararla birlikte, ilk olarak 5 sterlinin üzerinde resmi bulunan efsanevi Başbakan Winston Churchill başta olmak üzere pek çok tanıdık yüz paralara veda edecek. 10 sterlindeki ünlü yazar Jane Austen, 20 sterlindeki ressam Joseph William Turner ve 50 sterlinin üzerinde yer alan dahi matematikçi Alan Turing, yeni banknot serisinde kendilerine yer bulamayacak.

Merkez Bankası'nın oylamaya sunduğu listede ise ada ülkesinde yaşayan memeliler, kuşlar, böcekler ve balıklar yarışıyor. Adaylar arasında Atlantik martısı, kızıl tilki, yalıçapkını, dev köpekbalığı, kurbağa ve ağaç sansarı gibi türler öne çıkıyor. Banka, ülkeye özgü olmayan yabancı veya evcil hayvanların ise kesinlikle listeye dahil edilmeyeceğini net bir dille duyurdu.

SON SÖZÜ MERKEZ BANKASI BAŞKANI SÖYLEYECEK

İngiliz vatandaşlarının her kategoride en fazla iki adayı destekleyebileceği bu büyük oylama 3 Temmuz'a kadar devam edecek. Halkın oyları doğrultusunda aday listesi önce dört finale düşürülecek.

Ancak paraların kaderini belirleyecek nihai karar, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’e ait olacak.

Başkan Bailey'nin, sahteciliğin önüne geçmek ve kullanım kolaylığı sağlamak adına her banknotun tasarımının birbirinden tamamen farklı ve ayırt edici olmasına özellikle dikkat edeceği belirtiliyor.