Milyonlarca vatandaşı etkileyen fon yolsuzluğuna Adana Yüreğir Merkez Cami İmamı Mustafa İslam da isyan etti. İslam, “Kravatlı hırsızlar var, o paraları dürüm yapıp yeseler vallahi bir ömür boyu bitiremezler” dedi.

HIRSIZLAR MEKKE’DE

Camideki vaazında “Adaletimizi de kaybettik” diyen İslam, vatandaşın duygularına tercüman oldu ve “Bir yanda, borsalarla, fonlarla, kravatlı ceketli hırsızlar peydahlandı, diğer yanda gariban vatandaş yardım kolisi almak için saatlerce mücadele ediyor. Hırsızlar var kardeşim içim yanıyor içim, milyarları alıp götürdüler.” dedi. Fon vurguncularını ‘açgözlü, eşkıya’ diye niteleyen İslam, “Eşkıya artık dağlarda değil. Sokakta caddede, çarşıda... Daha ilerisini söyleyeyim; vallahi Mekke’deler. Vallahi camideler, vallahi Medine’deler. Vallahi sizinle omuz omuza saf tutuyorlar, secdedeler. Böyle hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim” ifadelerini kullandı. İslam,

şunları söyledi:

“O hırsızlar hiç utanmıyor hiç sıkımıyor. Emekli 20 bin lirayla talim yaparken, dilenen kardeşlerim geliyor, bir tane koli için saatlerce bekliyor. Bir yağ için, 2 litrelik yağ için iki defa üç defa gelmek zorunda kalan insanları biliyoruz. Onların vebalini, onların günahını nasıl kaldıracaksınız?”