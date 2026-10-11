Zeybekci, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar köyünde ailesiyle birlikte geleneksel pekmez kaynatma etkinliğine katıldı. Kazan başına geçen Zeybekci, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Kazanlar kuruldu, ocaklar yandı" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, fon soruşturmasına ilişkin iddialarla gündemdeki yerini korurken memleketi Denizli'de ailesiyle bir araya geldi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tavas ilçesine bağlı Pınarlar köyüne giden Zeybekci, ailesinin yıllardır sürdürdüğü pekmez kaynatma geleneğine katıldı.

Zeybekci'ye etkinlikte eşi, çocukları, damadı, dünürü Sait Özkan ve dünürünün eşi eşlik etti.

AİLESİYLE BİRLİKTE KAZAN BAŞINA GEÇTİ

Baba ocağında düzenlenen etkinlikte ailesiyle birlikte pekmez kaynatan Zeybekci, geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen hazırlıklara katıldı.

Pınarlar köyünde her yıl sürdürülen geleneği bu yıl da devam ettiren Zeybekci ailesi, kurulan kazanların başında bir araya geldi.

Zeybekci, etkinlik sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"KAZANLAR KURULDU, OCAKLAR YANDI"

Ailesiyle birlikte geçirdiği anları paylaşan Zeybekci, büyüklerinden devraldıkları geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

AKP'li Zeybekci, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kazanlar kuruldu, ocaklar yandı… Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Bismillah' diyerek pekmez kaynatmaya başladık.

Büyüklerimizden devraldığımız bu güzel geleneği yaşatıyor, toprağımızın bereketini kazan başındaki muhabbetimizle paylaşıyoruz.

Rabbim milletimizle birlikte bereketimizi, ağız tadımızı, birlik ve muhabbetimizi daim eylesin."

FON İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dönemde fon soruşturması kapsamında parasını kaybettiğine yönelik iddialarla gündeme gelen Zeybekci'nin memleketinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

AKP'nin ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Zeybekci'nin fon yatırımlarına ilişkin iddiaların ayrıntıları ve uğradığı öne sürülen zararın boyutu ise henüz kesin bilgilerle doğrulanmadı.