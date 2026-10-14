Fransız yaşam ve dekorasyon dergisi Maison&Travaux, son dönemde dikkat çeken ve sembolik bir anlam atfedilen 'beyaz peçeteye 5 euro sarma' ritüelini mercek altına aldı.

Derginin haberine göre, 5 euroluk bir banknotun günlük harcamalardan ayrı tutularak beyaz bir peçeteye sarılması esasına dayanan bu uygulama, takipçileri tarafından finansal refah ve yeni fırsatları çekme aracı olarak görülüyor.

Haberde, paranın sadece bir alışveriş aracı değil, aynı zamanda maddi istikrar ve ekonomik umudun simgesi kabul edildiği aktarıldı. Tek bir 5 euroluk banknotla yapılan ritüelde paranın miktarından ziyade taşıdığı sembolik anlamın ön planda olduğu belirtildi.

BEYAZ RENGİN KULLANILMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Uygulamada beyaz rengin tercih edilmesinin nedeni ise geleneksel sembolizmde beyazın saflık, huzur ve yeni başlangıçları temsil etmesine bağlanıyor. Böylece paranın temsil ettiği 'maddi refah' ile beyazın simgelediği 'yenilenme' kavramlarının bir araya getirildiği ifade edildi.

Öte yandan haberde, söz konusu pratiğin tamamen kişisel inançlara dayandığına dikkat çekildi. Beyaz peçeteye sarılan paranın zenginlik getirdiğine ya da geliri artırdığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı vurgulanırken, uygulamanın yalnızca kişilere para biriktirme veya bir projeye odaklanma gibi hedeflerini hatırlatan psikolojik bir işlev görebileceği kaydedildi.