Evde nakit para saklayanlar arasında yaygınlaşan alüminyum folyo kullanımı, nem ve ortam koşulları nedeniyle büyük bir risk barındırıyor. Banknotları toz ve ışıktan korumak amacıyla başvurulan bu yöntem, nemli paraya uygulandığında kağıdın yapısını bozarak birikimlerin tamamen bozulmasına yol açabiliyor.

ALÜMİNYUM FOLYO PARAYI HANGİ DIŞ ETKENLERDEN KORUYOR?

Nakit birikimlerini fiziki olarak saklamayı tercih edenler, banknotların dış ortamdan etkilenmesini önlemek için temiz alüminyum folyolardan yararlanıyor. Bu malzeme, kağıt paranın doğrudan ışığa maruz kalmasını engellerken ortamdaki toz ve kir gibi dış etkenlerle temasını kesiyor. Bazı esnek plastiklerde bulunan ve kağıda zarar veren kimyasalları içermemesi nedeniyle de basit bir koruma katmanı olarak değerlendiriliyor.

NEMLİ PARAYI FOLYOYA SARMAK NEDEN TEHLİKELİ?

Alüminyum folyo hava geçirgenliğini kısıtladığı için süreçteki en büyük riski rutubet oluşturuyor. Tamamen kurutulmadan folyoya sarılan veya nemli ortamlarda tutulan banknotlar, hava alamadığı için zamanla yıpranma ve bozulma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, kapalı kutu, kasa veya folyo içerisine konulacak paraların tamamen kuru olması hayati önem taşıyor.

EVDE NAKİT PARA SAKLARKEN HANGİ KURALLARA UYULMALI?

Banknotların uzun süre sağlam kalması için saklama alanının serin, kuru ve ısı kaynaklarından uzak olması gerekmektedir. Parayı folyoya sarmadan önce koruyucu bir kağıda sarmak ve nem alıcı paketler kullanmak kağıdın ömrünü uzatıyor.

Ayrıca banknotların bozuk paralarla aynı yere koyulmaması, zamanla eriyip yapışan kırtasiye lastiklerinden kaçınılması ve radyatör, soba veya doğrudan güneş ışığı alan yerlerden uzak tutulması büyük önem taşıyor.