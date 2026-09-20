Çin'in başkenti Pekin'de drone kullanımına yönelik getirilen kapsamlı yasak için geri sayım başladı. 15 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenleme öncesinde cihazlarını elden çıkarmak isteyen drone sahipleri geri alım noktalarına akın etti. Oluşan uzun kuyruklarda kullanıcılar, yasak başlamadan önce cihazlarını mümkün olan en yüksek fiyata satmaya çalışıyor.

Pekin'de hayata geçirilecek yeni düzenleme, drone'ların yalnızca uçurulmasını değil, kent sınırları içerisinde bulundurulmasını da yasaklıyor. Kararın ardından binlerce drone sahibi, ellerindeki cihazların tamamen değersiz hale gelmesini önlemek için geri alım ve geri dönüşüm seçeneklerine yöneldi.

GERİ ALIM NOKTALARINDA UZUN KUYRUKLAR

Kent genelindeki yetkili noktalarda görevliler, getirilen drone'ların modelini ve durumunu inceleyerek fiyat belirliyor. Kullanıcılarla yapılan değerlendirme ve fiyat görüşmeleri nedeniyle bazı noktalarda uzun kuyruklar oluşuyor.

Dünyanın en büyük drone üreticilerinden DJI'ın Pekin'deki ana mağazasında da benzer görüntüler yaşanıyor. Çok sayıda kişi, cihazını yasak öncesinde mümkün olan en yüksek bedelle satabilmek için mağazanın yolunu tutuyor.

DEVLETTEN YÜZDE 30'A VARAN TEŞVİK

Düzenleme kapsamında drone sahiplerine cihazlarını elden çıkarmaları için farklı seçenekler sunuluyor.

Kullanıcılar, onaylı geri alım noktalarında drone'larını satarak 31 Ekim'e kadar yeniden satış değerinin yüzde 30'u oranında devlet teşviki alabilecek. Teşvik tutarı en fazla 3 bin yuanla sınırlandırılırken, 1-14 Kasım tarihleri arasında destek oranı yüzde 15'e düşecek.

Drone'larını satmak istemeyenler ise cihazlarını 200 yuanlık teşvik karşılığında geri dönüşüme verebilecek. Bir diğer seçenek de cihazların ücretsiz şekilde Pekin dışına gönderilmesi olacak.

"ÇARESİZİM VE ÖFKELİYİM"

Yeni uygulama drone sahiplerini ikiye böldü. DJI mağazasında cihazını satmak için sıra bekleyen bir kullanıcı, yasağı güvenlik gerekçesiyle makul bulduğunu belirterek Pekin'in başkent olması nedeniyle hava sahasının daha sıkı kontrol edilmesini anlayabildiğini söyledi.

Yaklaşık altı yıl önce 6 bin yuana aldığı drone'unu satan kullanıcı, cihazından en az 1000 yuan gelir elde etmeyi beklediğini ifade etti.

Ancak uygulamaya tepki gösterenler de var. Zhu isimli bir drone meraklısı, geri alım sistemini "soygun" olarak nitelendirerek beş cihazını satmak zorunda kaldığını ve ilk satın alma fiyatlarına kıyasla binlerce yuan zarar ettiğini söyledi.

Zhu, geri alım noktalarına çok sayıda cihaz getirilmesi nedeniyle ikinci el fiyatlarının yüzde 40'a varan oranlarda gerilediğini öne sürdü.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ YASAĞI GETİRDİ

Pekin yönetiminin kararının arkasında hava sahası güvenliğine ilişkin artan endişeler bulunuyor.

Haziran ayında küçük bir hava aracının Pekin'in en yüksek binasına çarpması sonucu pilotun hayatını kaybetmesi ve 13 kişinin yaralanması, kentte hava sahası güvenliği tartışmalarını artırmıştı. Olayın ayrıca başkentin uluslararası havalimanlarından birine uzanan uçuş rotasında aksamalara yol açtığı belirtilmişti.

Pekin yönetimi, kent genelinde uygulanacak drone bulundurma yasağının "başkentin güvenliğini koruma" amacı taşıdığını açıklamıştı.

Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Çin genelinde kayıtlı drone sayısı 3 milyon 285 bine ulaştı. Ancak ülkenin birçok bölgesinde cihazların kayıt altına alınması zorunlu değil.

DRONE'UNA VEDA MESAJI YAZDI

Yasağın yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bazı Pekinliler yıllardır kullandıkları drone'larına veda mesajları yayımladı.

Xiaohongshu'da bir kullanıcı, cihazına hitaben, "Yapabileceğim bir şey yok, eşlik ettiğin için teşekkürler. Umarım gelecekte gökyüzünde dolaşmaya devam edebilirsin" ifadelerini kullandı.