Tarihler değişiyor, rakamlar değişiyor ama iktidarın ‘İtibardan tasarruf yok’ anlayışı ve bütçedeki yüksek faiz ödemeleri Türkiye ekonomisinin kanayan yarası olmayı sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre NATO Zirvesi’nin de yapıldığı temmuz ayında harcamalar 1.8 trilyon liraya yaklaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Başrolde ise bir kez daha 326 milyar liraya yaklaşan büyüklükle faiz gideri yer aldı.

GELİRİN %23’Ü FAİZE GİTTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri verilerini açıkladı. Verilere göre temmuzda nakit gelirleri 1 trilyon 394 milyar liraya, harcamalar 1 trilyon 790 milyar liraya, nakit açığı da 395 milyar 650 milyon liraya ulaştı. Hazine’deki deliğin büyümesinde rekor seviyelere yaklaşan faiz harcamaları etkili oluyor. Hazine, 31 günlük temmuz ayında 325 milyar 910 milyon liralık faiz ödemesi yaptı. Faiz gideri temmuzda yıllık bazda 2.5 kat arttı. Böylece Hazine’nin faiz yükü geçen ay Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci seviyesine çıktı.

Ocak-temmuz döneminde de gelirler 9 trilyon 333 milyar liraya, giderler 10 trilyon 790 milyar liraya, nakit açığı da 1 trilyon 453 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde faiz ödemeleri 1 trilyon 754 milyar 965 milyon liraya fırladı. 2025’in ilk 7 aylık döneminde 1.1 trilyon lira olan faiz gideri, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 51 yükseldi. Bir başka ifadeyle Hazine’nin gelirinde faiz ödemelerinin payı temmuz ayında yüzde 23’ü aştı, yılın ilk 7 aylık döneminde de yüzde 19’ya yaklaştı.

3 ayda 661 milyar liralık faiz ödemesi var

Hazine, geçen ay rekor seviyelere yaklaşan faiz giderini 687 milyar lira borçlanarak finanse etti. Devasa borçlanmanın yapıldığı temmuzda Hazine’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 40’ın üzerinde bulunuyordu. Böylece Hazine önümüzdeki yılların bütçesini adeta ipotek ederek faiz ödemelerini yaptı. Hazine’nin iç borçlanma stratejisinde verilen bilgilere göre faiz ödemeleri hız kesmeden artmaya devam edecek. Hazine bu ay 159.8 milyar liralık, ağustos-ekim döneminde de toplam 661 milyar liralık faiz ödeyecek.