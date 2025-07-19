YAP İşlet Devret modeli ile yaptırılan köprü ve otoyollardaki garanti ödeme rakamları altından kalkılmaz hale geldi. Hem kur hem TL bazında kaybeden yine vatandaş oldu. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül “Garantili projelere bugüne kadar güncel kur ile 196 milyar lira (14 milyar dolar) ödendi” dedi.

Osmangazi Köprüsü’nün hizmete açıldığı Temmuz 2016 tarihinde 2,88 TL olan dolar kuru şimdi 40 lira.

Sarıgül, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, YİD modeli ile hayata geçirilen köprü ve otoyollara 2016-2024 yılları arasında ödenen tutarın 188 milyar TL olduğunu açıkladı. ‘’Verilen garantilerin kur bazlı olması, her geçen gün milletin sırtındaki yükü arttırıyor’’ diyen Mustafa Sarıgül şu bilgileri verdi:

Mustafa Sarıgül

- Bu yıl için garantili köprü ve otoyollara ayrılan bütçe 90 milyar lira ve 2017 yılında dolar kuru 3.53 lirayken, garantilere ödenen tutar 1 milyar 127 milyon lira oldu.

- Döviz bazındaki ödemeler ise 2017 yılında 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Yeni projelerle birlikte kur 8 yılda 11 kat artarken ödeme tutarı da TL bazında 80 kat arttı. Bunun akılla açıklanabilir bir tarafı yok.

- 86 milyon vatandaş yapılan bu berbat sözleşmeleri artık kaldıramaz durumda, verilen garantiler TL bazlı olarak derhal sabitlenmeli.

- Garantili projelere bugüne kadar ödenen toplam tutar 196 milyar 193 milyon lirayı (14 milyar dolar) buldu.’’