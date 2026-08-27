Visual Capitalist tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verileri baz alınarak hazırlanan görselleştirme, ülkelerdeki aylık asgari ücretleri satın alma gücü paritesine (SAGP) göre karşılaştırdı.

Fiyatların yerel alım gücüne uyarlanarak ABD doları cinsinden ifade edildiği çalışmada Türkiye 583 dolarla, Irak ve Meksika'nın gerisinde kalarak 68. sırada yer bulabildi.

Tek bir ulusal asgari ücretin bulunmadığı ülkelerde karşılaştırılabilirlik sağlanması amacıyla bölgesel veya geçerli diğer taban ücretler dikkate alınırken; İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve İtalya gibi asgari ücretlerin toplu sözleşmelerle belirlendiği ülkeler ise sıralamaya dahil edilmedi.

IRAK VE MEKSİKA TÜRKİYE'Yİ SOLLADI

Türkiye tarafında ise 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret, döviz karşılığı olarak yaklaşık 583 dolara denk geliyor. Bu taban ücret seviyesiyle Türkiye, küresel satın alma gücü sıralamasında 68. sırada kendine yer bulabildi.

Yüksek döviz kuru baskısı, hızla yükselen yaşam maliyetleri ve reel maaşların enflasyon karşısında düşük seviyelerde kalması, Türkiye'nin listedeki konumunu doğrudan etkiledi.

Öyle ki siyasi istikrarsızlıklar ve güvenlik sorunlarıyla yıllardır parça parça yönetilen Irak ve Meksika gibi ekonomiler dahi satın alma gücüne oranlanan asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin üst basamaklarında yer aldı.

İŞTE O LİSTE

Asgari maaşların sıralandığı liste, aşağıdaki gibidir

Sıra Ülke Aylık Asgari Ücret (SGP Ayarlı) 1 🇨🇭 İsviçre $3,804 2 🇩🇪 Almanya $2,928 3 🇬🇧 İngiltere $2,902 4 🇳🇱 Hollanda $2,876 5 🇦🇺 Avustralya $2,819 6 🇧🇪 Belçika $2,752 7 🇮🇸 İzlanda $2,730 8 🇳🇿 Yeni Zelanda $2,673 9 🇫🇷 Fransa $2,465 10 🇮🇪 İrlanda $2,433 11 🇰🇷 Güney Kore $2,362 12 🇸🇲 San Marino $2,339 13 🇨🇦 Kanada $2,324 14 🇪🇸 İspanya $2,248 15 🇵🇱 Polonya $2,141 16 🇯🇵 Japonya $1,839 17 🇷🇴 Romanya $1,799 18 🇴🇲 Umman $1,757 19 🇬🇷 Yunanistan $1,735 20 🇵🇹 Portekiz $1,713 21 🇮🇱 İsrail $1,630 22 🇧🇭 Bahreyn $1,590 23 🇭🇺 Macaristan $1,409 24 🇨🇿 Çekya $1,319 25 🇺🇸 ABD $1,257 26 🇭🇰 Hong Kong SAR $1,186 27 🇨🇷 Kosta Rika $1,093 28 🇧🇴 Bolivya $1,078 29 🇨🇱 Şili $1,076 30 🇲🇾 Malezya $1,035 31 🇧🇸 Bahamalar $1,017 32 🇫🇯 Fiji $1,010 33 🇩🇲 Dominika $1,000 34 🇮🇩 Endonezya $993 35 🇵🇾 Paraguay $986 36 🇬🇹 Guatemala $963 37 🇵🇦 Panama $943 38 🇧🇿 Belize $940 39 🇭🇳 Honduras $929 40 🇹🇹 Trinidad ve Tobago $909 41 🇵🇼 Palau $889 42 🇪🇬 Mısır $863 43 🇧🇦 Bosna-Hersek $850 44 🇨🇴 Kolombiya $843 45 🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti $826 46 🇹🇭 Tayland $822 47 🇯🇴 Ürdün $809 48 🇲🇦 Fas $773 49 🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler $766 50 🇸🇨 Seyşeller $766 51 🇧🇾 Belarus $766 52 🇸🇻 El Salvador $760 53 🇲🇺 Mauritius $753 54 🇰🇳 Saint Kitts ve Nevis $740 55 🇬🇩 Grenada $705 56 🇦🇬 Antigua ve Barbuda $702 57 🇻🇳 Vietnam $693 58 🇯🇲 Jamaika $670 59 🇷🇺 Rusya $662 60 🇦🇿 Azerbaycan $654 61 🇮🇶 Irak $626 62 🇿🇦 Güney Afrika $620 63 🇬🇾 Guyana $619 64 🇲🇽 Meksika $599 65 🇧🇧 Barbados $592 66 🇲🇳 Moğolistan $591 67 🇲🇻 Maldivler $587 68 🇹🇷 Türkiye $583 69 🇵🇰 Pakistan $570 70 🇦🇷 Arjantin $568 71 🇳🇮 Nikaragua $565 72 🇧🇷 Brezilya $559 73 🇱🇾 Libya $553 74 🇨🇳 Çin $544 75 🇬🇦 Gabon $529 76 🇵🇪 Peru $526 77 🇨🇬 Kongo $517 78 🇹🇳 Tunus $513 79 🇳🇵 Nepal $490 80 🇰🇿 Kazakistan $483 81 🇦🇲 Ermenistan $476 82 🇩🇿 Cezayir $473 83 🇮🇷 İran $466 84 🇻🇺 Vanuatu $458 85 🇼🇸 Samoa $440 86 🇬🇶 Ekvator Ginesi $425 87 🇰🇼 Kuveyt $408 88 🇵🇭 Filipinler $400 89 🇦🇫 Afganistan $393 90 🇧🇩 Bangladeş $379 91 🇲🇿 Mozambik $379 92 🇶🇦 Katar $363 93 🇰🇪 Kenya $361 94 🇧🇼 Botsvana $354 95 🇱🇧 Lübnan $344 96 🇨🇮 Fildişi Sahili $320 97 🇺🇿 Özbekistan $311 98 🇱🇸 Lesotho $306 99 🇰🇮 Kiribati $289 100 🇱🇦 Laos $286 101 🇸🇷 Surinam $283 102 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları $282 103 🇸🇳 Senegal $280 104 🇵🇬 Papua Yeni Gine $268 105 🇧🇯 Benin $261 106 🇹🇱 Doğu Timor $252 107 🇹🇩 Çad $252 108 🇹🇯 Tacikistan $252 109 🇳🇬 Nijerya $245 110 🇲🇷 Moritanya $244 111 🇹🇬 Togo $235 112 🇮🇳 Hindistan $233 113 🇹🇿 Tanzanya $228 114 🇧🇫 Burkina Faso $226 115 🇦🇴 Angola $225 116 🇸🇧 Solomon Adaları $219 117 🇰🇲 Komorlar $218 118 🇨🇲 Kamerun $212 119 🇲🇬 Madagaskar $210 120 🇲🇱 Mali $208 121 🇱🇰 Sri Lanka $200 122 🇳🇪 Nijer $196 123 🇧🇹 Butan $180 124 🇭🇹 Haiti $167 125 🇬🇳 Gine $153 126 🇨🇫 Orta Afrika Cumhuriyeti $133 127 🇸🇱 Sierra Leone $121 128 🇬🇭 Gana $100 129 🇰🇬 Kırgızistan $91 130 🇬🇼 Gine-Bissau $83 131 🇬🇲 Gambiya $67

ZİRVE İSVİÇRE'NİN

Dünya genelinde satın alma gücü en yüksek asgari ücret aylık 3.804 dolar ile bölgesel asgari ücret uygulamasını esas alan İsviçre'de kaydedildi. İsviçre'yi yaklaşık 2.900 dolar seviyesiyle Almanya, İngiltere ve Hollanda takip etti.

İlk 10'da yer alan ülkelerin 8'i Avrupa bölgesinde bulunurken, Avrupa dışından listeye giren tek ülkeler Avustralya ve Yeni Zelanda oldu. Asya kıtasında ise aylık 2.362 dolar seviyesindeki asgari ücretiyle Güney Kore en yüksek değere ulaşan ülke olarak öne çıktı.

ABD SIRALAMADA GERİDE KALDI

Dünyanın en yüksek ortalama gelirlerinden birine sahip olan ABD, satın alma gücüne göre yapılan sıralamada 1.257 dolar ile 25. sırada kaldı. ILO verilerinde, eyaletlerin ortalama 10,69 dolarlık taban ücreti yerine 7,25 dolarlık federal asgari ücret esas alındı.

Bu uyarlamanın ardından ABD'deki federal asgari ücretin satın alma gücü, Almanya'daki seviyenin yarısının altında kaldı. ABD'nin geride kalmasında, federal asgari ücretin Temmuz 2009'dan bu yana geçen 17 yılda hiç artırılmaması ve bunun federal taban ücret tarihindeki en uzun sabit kalma süresi olması etkili oldu.

Enflasyon nedeniyle 2009'daki alım gücünü korumak için bugün saatlik ücretin 11,47 dolar olması gerekirken, mevcut 7,25 dolarlık ücretin alım gücü %37 oranında eridi.