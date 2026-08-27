Visual Capitalist tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verileri baz alınarak hazırlanan görselleştirme, ülkelerdeki aylık asgari ücretleri satın alma gücü paritesine (SAGP) göre karşılaştırdı.

Fiyatların yerel alım gücüne uyarlanarak ABD doları cinsinden ifade edildiği çalışmada Türkiye 583 dolarla, Irak ve Meksika'nın gerisinde kalarak 68. sırada yer bulabildi.

Tek bir ulusal asgari ücretin bulunmadığı ülkelerde karşılaştırılabilirlik sağlanması amacıyla bölgesel veya geçerli diğer taban ücretler dikkate alınırken; İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve İtalya gibi asgari ücretlerin toplu sözleşmelerle belirlendiği ülkeler ise sıralamaya dahil edilmedi.

IRAK VE MEKSİKA TÜRKİYE'Yİ SOLLADI

Türkiye tarafında ise 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret, döviz karşılığı olarak yaklaşık 583 dolara denk geliyor. Bu taban ücret seviyesiyle Türkiye, küresel satın alma gücü sıralamasında 68. sırada kendine yer bulabildi.

Yüksek döviz kuru baskısı, hızla yükselen yaşam maliyetleri ve reel maaşların enflasyon karşısında düşük seviyelerde kalması, Türkiye'nin listedeki konumunu doğrudan etkiledi.

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Öyle ki siyasi istikrarsızlıklar ve güvenlik sorunlarıyla yıllardır parça parça yönetilen Irak ve Meksika gibi ekonomiler dahi satın alma gücüne oranlanan asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin üst basamaklarında yer aldı.

İŞTE O LİSTE

Asgari maaşların sıralandığı liste, aşağıdaki gibidir

Sıra Ülke Aylık Asgari Ücret (SGP Ayarlı)
1 🇨🇭 İsviçre $3,804
2 🇩🇪 Almanya $2,928
3 🇬🇧 İngiltere $2,902
4 🇳🇱 Hollanda $2,876
5 🇦🇺 Avustralya $2,819
6 🇧🇪 Belçika $2,752
7 🇮🇸 İzlanda $2,730
8 🇳🇿 Yeni Zelanda $2,673
9 🇫🇷 Fransa $2,465
10 🇮🇪 İrlanda $2,433
11 🇰🇷 Güney Kore $2,362
12 🇸🇲 San Marino $2,339
13 🇨🇦 Kanada $2,324
14 🇪🇸 İspanya $2,248
15 🇵🇱 Polonya $2,141
16 🇯🇵 Japonya $1,839
17 🇷🇴 Romanya $1,799
18 🇴🇲 Umman $1,757
19 🇬🇷 Yunanistan $1,735
20 🇵🇹 Portekiz $1,713
21 🇮🇱 İsrail $1,630
22 🇧🇭 Bahreyn $1,590
23 🇭🇺 Macaristan $1,409
24 🇨🇿 Çekya $1,319
25 🇺🇸 ABD $1,257
26 🇭🇰 Hong Kong SAR $1,186
27 🇨🇷 Kosta Rika $1,093
28 🇧🇴 Bolivya $1,078
29 🇨🇱 Şili $1,076
30 🇲🇾 Malezya $1,035
31 🇧🇸 Bahamalar $1,017
32 🇫🇯 Fiji $1,010
33 🇩🇲 Dominika $1,000
34 🇮🇩 Endonezya $993
35 🇵🇾 Paraguay $986
36 🇬🇹 Guatemala $963
37 🇵🇦 Panama $943
38 🇧🇿 Belize $940
39 🇭🇳 Honduras $929
40 🇹🇹 Trinidad ve Tobago $909
41 🇵🇼 Palau $889
42 🇪🇬 Mısır $863
43 🇧🇦 Bosna-Hersek $850
44 🇨🇴 Kolombiya $843
45 🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti $826
46 🇹🇭 Tayland $822
47 🇯🇴 Ürdün $809
48 🇲🇦 Fas $773
49 🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler $766
50 🇸🇨 Seyşeller $766
51 🇧🇾 Belarus $766
52 🇸🇻 El Salvador $760
53 🇲🇺 Mauritius $753
54 🇰🇳 Saint Kitts ve Nevis $740
55 🇬🇩 Grenada $705
56 🇦🇬 Antigua ve Barbuda $702
57 🇻🇳 Vietnam $693
58 🇯🇲 Jamaika $670
59 🇷🇺 Rusya $662
60 🇦🇿 Azerbaycan $654
61 🇮🇶 Irak $626
62 🇿🇦 Güney Afrika $620
63 🇬🇾 Guyana $619
64 🇲🇽 Meksika $599
65 🇧🇧 Barbados $592
66 🇲🇳 Moğolistan $591
67 🇲🇻 Maldivler $587
68 🇹🇷 Türkiye $583
69 🇵🇰 Pakistan $570
70 🇦🇷 Arjantin $568
71 🇳🇮 Nikaragua $565
72 🇧🇷 Brezilya $559
73 🇱🇾 Libya $553
74 🇨🇳 Çin $544
75 🇬🇦 Gabon $529
76 🇵🇪 Peru $526
77 🇨🇬 Kongo $517
78 🇹🇳 Tunus $513
79 🇳🇵 Nepal $490
80 🇰🇿 Kazakistan $483
81 🇦🇲 Ermenistan $476
82 🇩🇿 Cezayir $473
83 🇮🇷 İran $466
84 🇻🇺 Vanuatu $458
85 🇼🇸 Samoa $440
86 🇬🇶 Ekvator Ginesi $425
87 🇰🇼 Kuveyt $408
88 🇵🇭 Filipinler $400
89 🇦🇫 Afganistan $393
90 🇧🇩 Bangladeş $379
91 🇲🇿 Mozambik $379
92 🇶🇦 Katar $363
93 🇰🇪 Kenya $361
94 🇧🇼 Botsvana $354
95 🇱🇧 Lübnan $344
96 🇨🇮 Fildişi Sahili $320
97 🇺🇿 Özbekistan $311
98 🇱🇸 Lesotho $306
99 🇰🇮 Kiribati $289
100 🇱🇦 Laos $286
101 🇸🇷 Surinam $283
102 🇨🇻 Yeşil Burun Adaları $282
103 🇸🇳 Senegal $280
104 🇵🇬 Papua Yeni Gine $268
105 🇧🇯 Benin $261
106 🇹🇱 Doğu Timor $252
107 🇹🇩 Çad $252
108 🇹🇯 Tacikistan $252
109 🇳🇬 Nijerya $245
110 🇲🇷 Moritanya $244
111 🇹🇬 Togo $235
112 🇮🇳 Hindistan $233
113 🇹🇿 Tanzanya $228
114 🇧🇫 Burkina Faso $226
115 🇦🇴 Angola $225
116 🇸🇧 Solomon Adaları $219
117 🇰🇲 Komorlar $218
118 🇨🇲 Kamerun $212
119 🇲🇬 Madagaskar $210
120 🇲🇱 Mali $208
121 🇱🇰 Sri Lanka $200
122 🇳🇪 Nijer $196
123 🇧🇹 Butan $180
124 🇭🇹 Haiti $167
125 🇬🇳 Gine $153
126 🇨🇫 Orta Afrika Cumhuriyeti $133
127 🇸🇱 Sierra Leone $121
128 🇬🇭 Gana $100
129 🇰🇬 Kırgızistan $91
130 🇬🇼 Gine-Bissau $83
131 🇬🇲 Gambiya $67

ZİRVE İSVİÇRE'NİN

Dünya genelinde satın alma gücü en yüksek asgari ücret aylık 3.804 dolar ile bölgesel asgari ücret uygulamasını esas alan İsviçre'de kaydedildi. İsviçre'yi yaklaşık 2.900 dolar seviyesiyle Almanya, İngiltere ve Hollanda takip etti.

İlk 10'da yer alan ülkelerin 8'i Avrupa bölgesinde bulunurken, Avrupa dışından listeye giren tek ülkeler Avustralya ve Yeni Zelanda oldu. Asya kıtasında ise aylık 2.362 dolar seviyesindeki asgari ücretiyle Güney Kore en yüksek değere ulaşan ülke olarak öne çıktı.

ABD SIRALAMADA GERİDE KALDI

Dünyanın en yüksek ortalama gelirlerinden birine sahip olan ABD, satın alma gücüne göre yapılan sıralamada 1.257 dolar ile 25. sırada kaldı. ILO verilerinde, eyaletlerin ortalama 10,69 dolarlık taban ücreti yerine 7,25 dolarlık federal asgari ücret esas alındı.

Bu uyarlamanın ardından ABD'deki federal asgari ücretin satın alma gücü, Almanya'daki seviyenin yarısının altında kaldı. ABD'nin geride kalmasında, federal asgari ücretin Temmuz 2009'dan bu yana geçen 17 yılda hiç artırılmaması ve bunun federal taban ücret tarihindeki en uzun sabit kalma süresi olması etkili oldu.

Enflasyon nedeniyle 2009'daki alım gücünü korumak için bugün saatlik ücretin 11,47 dolar olması gerekirken, mevcut 7,25 dolarlık ücretin alım gücü %37 oranında eridi.

 