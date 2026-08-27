Visual Capitalist tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verileri baz alınarak hazırlanan görselleştirme, ülkelerdeki aylık asgari ücretleri satın alma gücü paritesine (SAGP) göre karşılaştırdı.
Fiyatların yerel alım gücüne uyarlanarak ABD doları cinsinden ifade edildiği çalışmada Türkiye 583 dolarla, Irak ve Meksika'nın gerisinde kalarak 68. sırada yer bulabildi.
Tek bir ulusal asgari ücretin bulunmadığı ülkelerde karşılaştırılabilirlik sağlanması amacıyla bölgesel veya geçerli diğer taban ücretler dikkate alınırken; İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve İtalya gibi asgari ücretlerin toplu sözleşmelerle belirlendiği ülkeler ise sıralamaya dahil edilmedi.
IRAK VE MEKSİKA TÜRKİYE'Yİ SOLLADI
Türkiye tarafında ise 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret, döviz karşılığı olarak yaklaşık 583 dolara denk geliyor. Bu taban ücret seviyesiyle Türkiye, küresel satın alma gücü sıralamasında 68. sırada kendine yer bulabildi.
Yüksek döviz kuru baskısı, hızla yükselen yaşam maliyetleri ve reel maaşların enflasyon karşısında düşük seviyelerde kalması, Türkiye'nin listedeki konumunu doğrudan etkiledi.
Öyle ki siyasi istikrarsızlıklar ve güvenlik sorunlarıyla yıllardır parça parça yönetilen Irak ve Meksika gibi ekonomiler dahi satın alma gücüne oranlanan asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin üst basamaklarında yer aldı.
İŞTE O LİSTE
Asgari maaşların sıralandığı liste, aşağıdaki gibidir
|Sıra
|Ülke
|Aylık Asgari Ücret (SGP Ayarlı)
|1
|🇨🇭 İsviçre
|$3,804
|2
|🇩🇪 Almanya
|$2,928
|3
|🇬🇧 İngiltere
|$2,902
|4
|🇳🇱 Hollanda
|$2,876
|5
|🇦🇺 Avustralya
|$2,819
|6
|🇧🇪 Belçika
|$2,752
|7
|🇮🇸 İzlanda
|$2,730
|8
|🇳🇿 Yeni Zelanda
|$2,673
|9
|🇫🇷 Fransa
|$2,465
|10
|🇮🇪 İrlanda
|$2,433
|11
|🇰🇷 Güney Kore
|$2,362
|12
|🇸🇲 San Marino
|$2,339
|13
|🇨🇦 Kanada
|$2,324
|14
|🇪🇸 İspanya
|$2,248
|15
|🇵🇱 Polonya
|$2,141
|16
|🇯🇵 Japonya
|$1,839
|17
|🇷🇴 Romanya
|$1,799
|18
|🇴🇲 Umman
|$1,757
|19
|🇬🇷 Yunanistan
|$1,735
|20
|🇵🇹 Portekiz
|$1,713
|21
|🇮🇱 İsrail
|$1,630
|22
|🇧🇭 Bahreyn
|$1,590
|23
|🇭🇺 Macaristan
|$1,409
|24
|🇨🇿 Çekya
|$1,319
|25
|🇺🇸 ABD
|$1,257
|26
|🇭🇰 Hong Kong SAR
|$1,186
|27
|🇨🇷 Kosta Rika
|$1,093
|28
|🇧🇴 Bolivya
|$1,078
|29
|🇨🇱 Şili
|$1,076
|30
|🇲🇾 Malezya
|$1,035
|31
|🇧🇸 Bahamalar
|$1,017
|32
|🇫🇯 Fiji
|$1,010
|33
|🇩🇲 Dominika
|$1,000
|34
|🇮🇩 Endonezya
|$993
|35
|🇵🇾 Paraguay
|$986
|36
|🇬🇹 Guatemala
|$963
|37
|🇵🇦 Panama
|$943
|38
|🇧🇿 Belize
|$940
|39
|🇭🇳 Honduras
|$929
|40
|🇹🇹 Trinidad ve Tobago
|$909
|41
|🇵🇼 Palau
|$889
|42
|🇪🇬 Mısır
|$863
|43
|🇧🇦 Bosna-Hersek
|$850
|44
|🇨🇴 Kolombiya
|$843
|45
|🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti
|$826
|46
|🇹🇭 Tayland
|$822
|47
|🇯🇴 Ürdün
|$809
|48
|🇲🇦 Fas
|$773
|49
|🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler
|$766
|50
|🇸🇨 Seyşeller
|$766
|51
|🇧🇾 Belarus
|$766
|52
|🇸🇻 El Salvador
|$760
|53
|🇲🇺 Mauritius
|$753
|54
|🇰🇳 Saint Kitts ve Nevis
|$740
|55
|🇬🇩 Grenada
|$705
|56
|🇦🇬 Antigua ve Barbuda
|$702
|57
|🇻🇳 Vietnam
|$693
|58
|🇯🇲 Jamaika
|$670
|59
|🇷🇺 Rusya
|$662
|60
|🇦🇿 Azerbaycan
|$654
|61
|🇮🇶 Irak
|$626
|62
|🇿🇦 Güney Afrika
|$620
|63
|🇬🇾 Guyana
|$619
|64
|🇲🇽 Meksika
|$599
|65
|🇧🇧 Barbados
|$592
|66
|🇲🇳 Moğolistan
|$591
|67
|🇲🇻 Maldivler
|$587
|68
|🇹🇷 Türkiye
|$583
|69
|🇵🇰 Pakistan
|$570
|70
|🇦🇷 Arjantin
|$568
|71
|🇳🇮 Nikaragua
|$565
|72
|🇧🇷 Brezilya
|$559
|73
|🇱🇾 Libya
|$553
|74
|🇨🇳 Çin
|$544
|75
|🇬🇦 Gabon
|$529
|76
|🇵🇪 Peru
|$526
|77
|🇨🇬 Kongo
|$517
|78
|🇹🇳 Tunus
|$513
|79
|🇳🇵 Nepal
|$490
|80
|🇰🇿 Kazakistan
|$483
|81
|🇦🇲 Ermenistan
|$476
|82
|🇩🇿 Cezayir
|$473
|83
|🇮🇷 İran
|$466
|84
|🇻🇺 Vanuatu
|$458
|85
|🇼🇸 Samoa
|$440
|86
|🇬🇶 Ekvator Ginesi
|$425
|87
|🇰🇼 Kuveyt
|$408
|88
|🇵🇭 Filipinler
|$400
|89
|🇦🇫 Afganistan
|$393
|90
|🇧🇩 Bangladeş
|$379
|91
|🇲🇿 Mozambik
|$379
|92
|🇶🇦 Katar
|$363
|93
|🇰🇪 Kenya
|$361
|94
|🇧🇼 Botsvana
|$354
|95
|🇱🇧 Lübnan
|$344
|96
|🇨🇮 Fildişi Sahili
|$320
|97
|🇺🇿 Özbekistan
|$311
|98
|🇱🇸 Lesotho
|$306
|99
|🇰🇮 Kiribati
|$289
|100
|🇱🇦 Laos
|$286
|101
|🇸🇷 Surinam
|$283
|102
|🇨🇻 Yeşil Burun Adaları
|$282
|103
|🇸🇳 Senegal
|$280
|104
|🇵🇬 Papua Yeni Gine
|$268
|105
|🇧🇯 Benin
|$261
|106
|🇹🇱 Doğu Timor
|$252
|107
|🇹🇩 Çad
|$252
|108
|🇹🇯 Tacikistan
|$252
|109
|🇳🇬 Nijerya
|$245
|110
|🇲🇷 Moritanya
|$244
|111
|🇹🇬 Togo
|$235
|112
|🇮🇳 Hindistan
|$233
|113
|🇹🇿 Tanzanya
|$228
|114
|🇧🇫 Burkina Faso
|$226
|115
|🇦🇴 Angola
|$225
|116
|🇸🇧 Solomon Adaları
|$219
|117
|🇰🇲 Komorlar
|$218
|118
|🇨🇲 Kamerun
|$212
|119
|🇲🇬 Madagaskar
|$210
|120
|🇲🇱 Mali
|$208
|121
|🇱🇰 Sri Lanka
|$200
|122
|🇳🇪 Nijer
|$196
|123
|🇧🇹 Butan
|$180
|124
|🇭🇹 Haiti
|$167
|125
|🇬🇳 Gine
|$153
|126
|🇨🇫 Orta Afrika Cumhuriyeti
|$133
|127
|🇸🇱 Sierra Leone
|$121
|128
|🇬🇭 Gana
|$100
|129
|🇰🇬 Kırgızistan
|$91
|130
|🇬🇼 Gine-Bissau
|$83
|131
|🇬🇲 Gambiya
|$67
ZİRVE İSVİÇRE'NİN
Dünya genelinde satın alma gücü en yüksek asgari ücret aylık 3.804 dolar ile bölgesel asgari ücret uygulamasını esas alan İsviçre'de kaydedildi. İsviçre'yi yaklaşık 2.900 dolar seviyesiyle Almanya, İngiltere ve Hollanda takip etti.
İlk 10'da yer alan ülkelerin 8'i Avrupa bölgesinde bulunurken, Avrupa dışından listeye giren tek ülkeler Avustralya ve Yeni Zelanda oldu. Asya kıtasında ise aylık 2.362 dolar seviyesindeki asgari ücretiyle Güney Kore en yüksek değere ulaşan ülke olarak öne çıktı.
ABD SIRALAMADA GERİDE KALDI
Dünyanın en yüksek ortalama gelirlerinden birine sahip olan ABD, satın alma gücüne göre yapılan sıralamada 1.257 dolar ile 25. sırada kaldı. ILO verilerinde, eyaletlerin ortalama 10,69 dolarlık taban ücreti yerine 7,25 dolarlık federal asgari ücret esas alındı.
Bu uyarlamanın ardından ABD'deki federal asgari ücretin satın alma gücü, Almanya'daki seviyenin yarısının altında kaldı. ABD'nin geride kalmasında, federal asgari ücretin Temmuz 2009'dan bu yana geçen 17 yılda hiç artırılmaması ve bunun federal taban ücret tarihindeki en uzun sabit kalma süresi olması etkili oldu.
Enflasyon nedeniyle 2009'daki alım gücünü korumak için bugün saatlik ücretin 11,47 dolar olması gerekirken, mevcut 7,25 dolarlık ücretin alım gücü %37 oranında eridi.