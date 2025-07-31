Aldıkları maaşla ay sonunu zor getiren ve alevlerle mücadele ederken şehit düşen orman işçilerinin bağlı olduğu sendika, büyük bir ayıba imza attı. Genel Başkanlığını Settar Aslan’ın yaptığı HAKİŞ’e bağlı Öz-Orman İş Sendikasının düzenlediği basın toplantısına katılan gazetecilere 5 bin liralık hediye çeki verildi. Çek, gazetecilere dağıtılan ve içinde orman yangınlarıyla ilgili dökümanların bulunduğu çantadaki bir kitabın arasına sıkıştırıldı. Birçok gazeteci ofislerine dönünce kitap arasındaki bu çeki fark etti ve iade kararı aldı. Bir elektronik mağazasına ait çeki toplantıda yer alan SÖZCÜ Gazetesi muhabiri tutanakla iade etti. SÖZCÜ TV’de konuşan İpek Özbey aynı çekin kendilerine de geldiğini ve iade ettiklerini söyledi.

SAAT DE DAĞITTI

Aynı sendika daha önce düzenlenen başka bir toplantıda da gazetecilere Apple marka akıllı saatler dağıtmıştı. Sendika Başkanı toplantıda Orman Genel Müdürlüğü’nün eksikliği olmadığını savundu ama yangınların neden söndürülemediği sorusu ise cevapsız kaldı.



