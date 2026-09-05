Merkez Bankası (TCMB), ‘Necati’nin civcivleri’ skandalıyla çalkalanıyor. Cebimizdeki banknotların basımının yapıldığı Ankara’daki Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü’nde iki kadın teknik personel tacize uğradı. Amirleri tacizciyi disipline vereceğine olayın üstünü örtmeye çalıştı. Üstelik mağdur kadınlarla, “Necati’nin civcivleri’ diye dalga geçildi. Tacize uğrayan personel stresten beyin kanaması geçirip anjiyo olunca olay büyüdü. Skandalın araştırması için müfettişler görevlendirildi.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre, kağıt paraların basıldığı ve üst düzey güvenlik önlemleriyle kale gibi korunan Ankara’daki banknot matbaasında işe yeni başlayan kadın personel, aynı yerde görevli Necati isimli erkek personelin tacizine uğradı. Bunun üzerine kadın personel durumu amirine bildirip şikayetçi oldu. Ancak amirin olayın üzerine gitmediği, aksine üstünü örtmeye çalıştığı iddia edildi. Aynı erkek personelin başka bir kadın personele de aynı şekilde tacizde bulunduğu, bu ola- yın da üstünün örtüldüğü belirtildi.

BEYNİ DAYANAMADI

Taciz ve ardından yöneticilerin alaycı yaklaşımlarına dayanamayan kadın personel sonunda beyin kanaması geçirip anjiyo oldu ve taciz skandalı tepe yöneticilere kadar ulaştı. Merkez Bankası yönetimi olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin uzun süren soruşturma ve araştırması geçen hafta tamamlandı. Müfettiş raporlarına göre tacizle suçlanan personel ile olayın üstünü örtmeye çalışan amirleri hakkında idari ve adli işlem yapılabileceği bildirildi.

Kamu görevinde ceza daha ağır

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre, cinsel taciz suçlarına, mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezası uygulanıyor. Suçun çocuğa karşı işlenmesi durumunda ceza 3 yıla çıkıyor. Fiilin kamu görevi veya aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak gerçekleştirilmesi halinde ceza yarı oranında artırılıyor. Mağdur işi bırakmak, öğrenci okuldan ayrılmak zorunda kalmışsa ceza 1 yıldan daha aşağı olamıyor.