

UBS tarafından yayımlanan 2026 Küresel Aile Ofisi Raporu, dünyanın en varlıklı ailelerinin yatırım stratejilerinde dikkat çekici bir dönüşüme işaret etti.

Yayımlanan rapora göre ultra zengin aileler, artan jeopolitik riskler ve yükselen kamu borçları nedeniyle ABD doları ağırlığını azaltmaya hazırlanıyor.

"DOLARIN GÜVENİ ZAYIFLAYABİLİR" ÖNGÖRÜSÜ

UBS araştırmasına katılan aile ofislerinin yaklaşık üçte ikisi, doların rezerv para birimi olarak güveninin yıl içinde zayıflamasını bekliyor.

Raporda, aile ofislerinin daha dengeli ve çeşitlendirilmiş portföy yapısına yöneldiği belirtilirken, dolar bazlı yatırımlarda daha temkinli yaklaşımın öne çıktığı ifade edildi.

AİLE OFİSLERİ YENİDEN ŞEKİL ALIYOR

Maximilian Kunkel, son bir senede doların değer kaybetmesinin birçok yatırımcıyı portföylerini yeniden değerlendirmeye ittiğini dile getirdi.

UBS verilerine göre aile ofislerinin yaklaşık yarısı, farklı varlık sınıflarında ABD dolarına aşırı maruz kaldıkları sonucuna ulaştı.

ABD VARLIKALRINDA AĞIRLIK AZALTILABİLİR

Rapora göre zengin aileler:

-ABD merkezli yatırımları azaltmayı,

-Gelişmekte olan piyasa hisselerine yönelmeyi,

-Altyapı yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Buna karşılık gayrimenkul yatırımlarında kademeli azaltım beklentisi öne çıkıyor.

ASYA VE AVRUPA TEKRAR SAHNEYE ÇIKIYOR

Benjamin Cavalli, aile ofislerinin ilk defa Asya Pasifik ve Batı Avrupa’da pozisyon artırma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Cavalli, bu eğilimin özellikle ABD dışındaki yatırımcı gruplarında daha görünür konuma ulaştığını söyledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER YATIRIM ANLAŞINININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİ

UBS raporuna göre küresel çatışmalar ve siyasi riskler, aile ofisleri için artık en önemli endişe olarak öne çıkıyor.

Bu durum sadece yatırım tercihlerini değil, operasyonel yapılanmalar üzerinde de etkili oluyor.

"MULTİSHORİNG" DÖNEMİ BAŞLADI

Raporda öne çıkan kavramlardan biri de “multishoring” oldu.

UBS, aile ofislerinin artık faaliyetlerini farklı ülke ve hukuk sistemlerine yayarak jeopolitik riskleri azaltmaya çalıştığını ifade etti.

Bu stratejiyle yatırımcıların tek bir ülke veya bölgeye bağımlılığı azaltmayı hedeflediği aktarıldı.

ORTALAMA SERVET 2,7 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE

Araştırmanın dünya genelinde 307 aile ofisiyle gerçekleştirildiği açıklandı.

Rapora katılan ailelerin ortalama net servetinin ise 2,7 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

UBS’e göre ultra zengin yatırımcılar önümüzdeki dönemde:

-Dolar bağımlılığını azaltma,

-Coğrafi çeşitlendirmeyi artırma,

-Jeopolitik risklere karşı daha esnek yapılar kurma stratejilerine ağırlık verecek.