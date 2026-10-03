Hayalindeki tatil için yola çıkan bazı gezginler, gittikleri şehirlerde bekledikleri sıcak karşılamayla karşılaşamayabiliyor. Dünyanın en ünlü turistik merkezlerinden bazıları, kimi ziyaretçiler tarafından soğuk tavırları, turistlere yönelik olumsuz yaklaşım ve yoğun kalabalık nedeniyle eleştiriliyor. Özellikle yüksek bütçeler harcayarak hayalindeki tatile çıkan birçok gezgin, ödedikleri paranın karşılığında adeta 'parasıyla rezil olma' hissi yaşadıklarını belirtiyor.

Reddit'in r/AskReddit topluluğunda açılan "Turist olarak kendinizi hangi şehirde istenmeyen biri gibi hissettiniz?" başlıklı tartışma, dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda gezginin deneyimlerini paylaşmasına neden oldu.

Verilen yanıtlar ortak bir görüş ortaya koymadı. Bazı kullanıcılar yerel halkın kendilerine karşı mesafeli veya kaba davrandığını söylerken, aynı şehirleri ziyaret eden başka gezginler son derece olumlu deneyimler yaşadıklarını anlattı.

Barselona'da turist yoğunluğu tartışması

Tartışmada en sık adı geçen şehirlerden biri Barselona oldu. Bazı gezginler, şehirdeki turist karşıtı protestolar ve yerel halkın bir bölümünün ziyaretçilere yönelik tepkileri nedeniyle kendilerini istenmeyen hissettiklerini söyledi.

Bir Reddit kullanıcısı, "Barselona gerçekten turist istemiyor. 'Turistler evinize dönün' tabelalarını görmek moral bozucu" ifadelerini kullandı.

Başka bir gezgin ise şehirdeki deneyimin bölgeye ve karşılaşılan kişilere göre değişebileceğini belirterek Barselona'yı "karışık bir yer" olarak nitelendirdi. Bazı yerel halkın hem turistlere hem de birbirlerine karşı kaba davranabildiğini öne sürdü.

Tartışmadaki diğer kullanıcılar bu görüşe katılmadı. Bir gezgin, Barselona'yı sık sık ziyaret ettiğini ve turist karşıtı protestoları görmesine rağmen şehirdeki genel atmosferin anlatıldığı kadar olumsuz olmadığını söyledi. Bir başka kullanıcı da şehirdeki insanları her ziyaretinde "dost canlısı ve nazik" bulduğunu belirtti.

Barselona'daki bu görüş ayrılığının arka planında, son yıllarda kentte büyüyen aşırı turizm ve konut krizi tartışmaları bulunuyor. Turist sayısının yoğun olduğu bölgelerde düzenlenen protestolarda, ziyaretçilerin kentte yarattığı baskıya dikkat çekiliyor.

Kyoto'da beklenmedik mesafe

Turistlerin kendilerini istenmeyen hissettiklerini söylediği bir diğer şehir ise Japonya'nın Kyoto kenti oldu.

Bazı ziyaretçiler, Japonya'nın geneline ilişkin olumlu misafirperverlik beklentilerinin Kyoto'da karşılanmadığını savundu. Bir gezgin, "Kyoto'da Japonya'nın geri kalanına kıyasla kendinizi çok istenmeyen biri gibi hissedebilirsiniz" yorumunu yaptı.

Japonca konuşabildiğini belirten başka bir kullanıcı, bazı Kyoto sakinlerini "oldukça soğuk" bulduğunu söyledi. Bir başka gezgin ise şehirde "mesafeli olma kültürü" bulunduğunu öne sürdü.

Bir kullanıcı ise Kyoto'nun, yerel halktan düşmanca tavır gördüğünü hissettiği ilk şehir olduğunu belirterek özellikle yoğun turistik bölgelerde yayalar ve sürücülerle yaşadığı karşılaşmaları anlattı.

Kyoto'ya ilişkin deneyimler de tek yönlü değildi.

Bir gezgin, kendisinin ve partnerinin kentte katıldıkları bir konserde yerel bir aileyle tanıştıklarını ve daha sonra akşam yemeğine davet edildiklerini anlattı. Başka bir ziyaretçi ise Kyoto'daki yerel halkı "en iyi ihtimalle nazik ve misafirperver, en kötü ihtimalle kayıtsız" olarak tanımladı.

Bu farklı deneyimler, bir şehrin turistlere yönelik tutumunun tek bir ölçütle değerlendirilmesinin güç olduğunu gösteriyor. Kyoto'nun turizm dünyasındaki genel itibarı da bu yorumlarla tamamen örtüşmüyor. Travel + Leisure'ın 2026 Dünyanın En İyileri Ödülleri'nde Kyoto, Asya'da birinci, dünya genelinde ise ikinci sırada yer aldı.

Paris hakkında yıllardır süren tartışma

Paris de turistlerin kendilerini istenmeyen hissettiklerini söylediği şehirler arasında öne çıktı.

Bazı gezginler, özellikle Fransızca konuşmaya çalıştıkları halde yerel halk tarafından soğuk, kibirli veya küçümseyici davranışlarla karşılaştıklarını iddia etti.

Bir ziyaretçi, Paris'te insanları "korkunç derecede kaba" bulduğunu ve Fransızca konuşmaya çalışmasına rağmen kendisine kaba davranıldığını öne sürdü.

Bir başka gezgin ise çok sayıda ülke ziyaret etmesine rağmen Paris'te kendisini istenmeyen biri gibi hissettiğini söyledi.

Paris'in ziyaretçiler açısından tamamen olumsuz bir tablo çizdiğini söylemek de mümkün değil. Travel + Leisure'ın 2026 yılında 107 şehirde 100 binden fazla müşteri yorumunu inceleyerek hazırladığı çalışmada Paris, müşteri hizmetleri açısından dünya genelinde dördüncü sırada yer aldı. İncelenen yorumların yüzde 55,7'sinde güler yüzlü personel ve hizmetten söz edildi.

"Dostça olmayan şehir" nasıl belirleniyor?

Bir şehrin turistler tarafından ne kadar dostça bulunduğu, kullanılan ölçüte göre büyük ölçüde değişebiliyor.

Preply'nin 2023 Topluluk Ruhu Endeksi'nde 53 şehir; ziyaretçilerin geri dönme oranları, konaklama yorumlarında güler yüzlü personelden söz edilme sıklığı, güvenlik, LGBTQ+ eşitliği, mutluluk ve İngilizce yeterliliği gibi altı farklı kriter üzerinden değerlendirildi.

Bu çalışmada Accra 10 üzerinden 3,12 puanla son sırada yer alırken, onu 3,69 puanla Marakeş ve 3,91 puanla Mumbai izledi.

Bu tür araştırmalar, bir turistin kendisini doğrudan "istenmeyen biri" olarak hissedip hissetmediğini ölçmüyor. Bir şehir genel ölçümlerde olumlu sonuçlar alırken, özellikle turistlerin yoğunlaştığı bölgelerde bazı ziyaretçiler olumsuz deneyimler yaşayabiliyor.

Daha güncel araştırmalar da farklı bir tablo ortaya koyuyor. Travel + Leisure'ın 2026 yılı için hazırladığı dünyanın en arkadaş canlısı şehirleri listesinde Edinburgh ilk sırada, Hanoi ikinci, Liverpool ise üçüncü sırada yer aldı. Paris ise dördüncü sırada gösterildi.

Bu nedenle bir şehri ziyaret eden turistlerin deneyimleri, aynı destinasyonda bile birbirinden önemli ölçüde farklılaşabiliyor.

Nitekim bir gezgin, Barselona'ya yaptığı dördüncü seyahatten dört yıl önce yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

"4 yıl önce Barselona'ya yaptığım dördüncü seyahatte, taksi şoförü bagajlarımızı yere fırlattı. Şok oldum."

Reddit'teki tartışmanın ortaya koyduğu temel nokta ise şu: Bir şehrin turistlere yaklaşımı konusunda genel bir yargıya varmak, bireysel deneyimlerin büyük farklılık göstermesi nedeniyle oldukça güç.