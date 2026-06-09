İngiltere'de M49 otoyolu üzerinde bulunan ve yapımı yaklaşık 50 milyon sterline (yaklaşık 67 milyon dolar) mal olan köprülü kavşak, inşaatının tamamlandığı 2019 yılından bu yana atıl durumda bekliyor. Bölgedeki mülkiyet hakları anlaşmazlıkları, idari süreçler ve çevresel yönetmelikler nedeniyle kavşağın sanayi bölgesine bağlanması gereken iki çıkışı henüz faaliyete geçirilemedi.

160 METRELİK YOL İÇİN 7 YILLIK BİR GECİKME

M5 otoyolu ile Galler Prensi Köprüsü arasındaki 8 kilometrelik hattı birbirine bağlayan M49 otoyolu üzerindeki kavşak projesine 2018 yılında başlandı. Projenin temel amacı, Avonmouth bölgesinde yer alan 300 dönümlük (yaklaşık 1,2 kilometrekare) lojistik merkeze ağır vasıta erişimini kolaylaştırmaktı.

Aralık 2019'da kavşak inşaatı tamamlanmış olmasına rağmen, sanayi sitesine bağlanacak yaklaşık 160 metrelik bağlantı yolunun yapımı; arazi sahipleri, Güney Gloucestershire Konseyi ve ulusal otoyol yönetim şirketi arasındaki hukuki/idari ihtilaflar nedeniyle durduruldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

Kavşağın hizmete girmemesi sebebiyle lojistik merkezine giden nakliye araçları A403 ve çevre yolları kullanmak zorunda kalıyor. Bölgedeki taşımacılık sektörü temsilcileri ve sürücüler, alternatif güzergahlar nedeniyle yoğun saatlerde bir saate varan zaman kayıpları ve teslimat gecikmeleri yaşandığını ifade ediyor.

HİZMETE AÇILMASI BEKLENİYOR

Projenin tamamlanamamasına gerekçe olarak idari anlaşmazlıkların yanı sıra ek çevresel prosedürler de gösterildi. Bölgede koruma altında bulunan su samurları ve tepeli semenderlerin yaşam alanlarının korunmasına yönelik tedbirler ile ulusal ağa bağlı bir bisiklet yolunun güzergahının değiştirilmesi süreci, inşaat takvimini uzatan diğer etkenler oldu.

Resmi makamlardan alınan bilgilere göre, bahse konu bağlantı yolunun inşaat çalışmalarına 2025 yılında başlanmış olup, projenin tüm aşamalarıyla birlikte 2026 yılının sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.