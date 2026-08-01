Aston Martin, ikonik Vanquish modelinin 25. yaşını kutlamak için özel bir sürüm hazırladı. "Vanquish 25" adı verilen sınırlı üretim model, yalnızca 50 adet üretilecek ve her biri koleksiyon değeri taşıyacak.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, efsanevi Vanquish modelinin 25. yılını özel bir seriyle kutluyor. Markanın kişiselleştirme departmanı Q by Aston Martin tarafından geliştirilen Vanquish 25, hem tasarımı hem de sınırlı üretim adediyle otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Şirket, bu özel modelden 25 adet Coupe ve 25 adet üstü açılır Volante olmak üzere toplam 50 otomobil üretecek. Son derece sınırlı sayıda üretilecek modelin, koleksiyonerlerin en çok arayacağı Aston Martin modellerinden biri olması bekleniyor.

Özel detaylarla donatıldı

Vanquish 25, yalnızca üretim adediyle değil, tasarımındaki özel dokunuşlarla da standart modelden ayrılıyor. Otomobil, Q Skye Silver adı verilen özel gövde rengiyle sunulurken, metal folyo eşik detayları, paslanmaz çelik yan çıtalar ve Q Commission egzoz çıkışları dış tasarımı tamamlıyor.

Ön çamurluklar ve kaputta yer alan Vanquish 25 logoları ise modelin özel üretim olduğunu vurgulayan detaylar arasında yer alıyor.

Kabinde ise benzersiz döşeme desenleri, özel trim uygulamaları ve kırmızı motor çalıştırma düğmesi dikkat çekiyor. Müşteriler iç mekânda Onyx Black, Oxford Tan veya Phantom Grey renk seçenekleri arasından tercih yapabilecek.

Gücünü V12 motordan alıyor

Aston Martin, Vanquish 25'te mekanik tarafta herhangi bir değişiklik yapmadı. Özel seri, standart Vanquish'te de kullanılan çift turbo beslemeli 5,2 litrelik V12 motorla geliyor.

Bu motor, 823 beygir güç ve 1.000 Nm torka yakın (738 lb-ft) maksimum çekiş üretiyor. Güç, 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere aktarılıyor.

Fiyatı henüz açıklanmadı

Aston Martin, Vanquish 25'in resmi satış fiyatını henüz paylaşmadı. Sınırlı üretim olması nedeniyle modelin, standart Vanquish Coupe'nin 436 bin 500 dolar, Vanquish Volante'nin ise 489 bin 700 dolar seviyesindeki başlangıç fiyatlarının önemli ölçüde üzerine çıkması bekleniyor.

Vanquish 25, 10-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Monterey Otomobil Haftası kapsamında ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak. İlk teslimatların ise 2026'nın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.