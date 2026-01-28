Savaşlar, yaptırımlar ve artan vergi oranlarıyla her gün yeni bir belirsizliğe uyanan yatırımcılar, periyodik cetvelde ne varsa alıyor. Ons altın 5 bin doların üzerine yerleşirken, ons gümüş 117 dolara kadar ulaşırken, yurt içinde değerli metallere olan talep rekor seviyeye ulaştı. Altındaki rekorların hızlandığı son 5 ayda vatandaş-

ların kıymetli maden depo hesapları parite etkisinden arındırıldığında 13 milyar dolar arttı.

HEDEF 6 BİN DOLAR

Ons altın ABD ile Güney Kore arasında ortaya çıkan tarife gerilimi ve Japon Yeni’ne müdahale gelebileceği beklentileriyle dün yüzde 1.5 oranında değer kazanarak 5 bin 88 dolara ulaştı. Gram altın ise Kapalıçarşı’da 7 bin 355 TL’ye kadar ulaşarak tarihi zirvesine yaklaştı. Ons gümüş 111 doların, gram gümüş ise 155 TL’nin üzerine yerleşti. Küresel bankalara göre emtialardaki soluksuz ralli bu yılın geri kalanında da devam edecek. Almanya merkezli Deutsche Bank, ons altının bu yıl 6 bin doları aşacağını tahmin ediyor. ABD merkezli Morgan Stanley de ons altın için hedef fiyat seviyesini 5 bin 700 dolara çıkardı. Piyasalardaki olumlu havayla altına ve değerli metallere olan talep rekor seviyeye ulaştı.

Vatandaşlar, 16 Ocak haftasında parite etkisinden arındırıldığında 1 milyar 541 milyon dolarlık kıymetli maden alımı yaptı. Böylece başta altın olmak üzere değerli metallere olan talep son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor talep, tek bir haftadan ibaret kalmadı. Vatandaşların birikimleri 29 Ağustos’tan bu yana ise yalnızca 1 hafta geriledi. 5 aylık dönemde 13 milyar 38 milyon dolarlık tasarruf, emtialara yöneldi. 16 Ocak itibarıyla vatandaşların kıymetli maden hesaplarındaki birikim 82 milyar 210 milyon doları aştı.

Şirketler de altına yöneldi

Vatandaşlar ekim ayından bu yana istikrarlı bir şekilde her hafta altın ve diğer emtialara yatırım yaparken, şirketler de benzer şekilde değerli metallere yöneldi. Merkez Bankası’nın verisine göre tüzel kişilerin kıymetli maden hesapları 16 Ocak’ta 92 milyon dolar, 31 Ekim’den bu yana ise 1 milyar 3 milyon dolar artış gösterdi. Şirketlerin kıymetli maden hesaplarındaki birikim 8 milyar 206 milyon dolara yükseldi.