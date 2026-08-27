Yüksek vergi ile enflasyondan kaçan ve yurt dışı tatiline bütçe ayırabilen Türk vatandaşlarının geçen yılın ilk 7 ayında 362.5 milyar liralık yurt dışı harcaması bu yılın aynı döneminde yüzde 55.6’lık artışla 564 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 7 ayında yabancı turistin Türkiye’deki harcaması 294.6 milyar lira seviyesinde kaldı.

BİR AYDA HARCADI

Geçen yıla göre yüzde 12.3’lük artış kaydedilen yabancı turist harcamalarda yılın ilk iki çeyreğinde giyim ve ayakkabı harcamalarındaki yüzde 18’lik düşüş dikkat çekti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Türk vatandaşlarının yurt dışı harcamalarında özellikle son 3 yılda yaşanan katlanma da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Sadece temmuzda 91 milyar 544 milyon liralık alışveriş yapan Türk turistlerin, 2022 yılı toplamında yaptığı harcama 88.8 milyar lira seviyesindeydi.

Yabancı turist Türkiye’deki harcamalarına daha küçük artışlarla devam ederken, Temmuz 2025’te 57.2 milyar lira olan harcamalar, yüzde 19.7’lik artışla Temmuz 2026’da 68.5 milyar lira seviyesine ulaştı.

6.3 milyon kişi tatile çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025’in ilk çeyreğinde 1.1 milyar dolarlık giyim ve ayakkabı alışverişi yapan turistler, bu yılın ilk çeyreğinde bu tutarı 977 milyon dolara düşürdü. Yaz sezonunun açıldığı ikinci çeyreklik verilerde ise 2025’te 1.5 milyar dolar olan harcama tutarı 2026’da 1.3 milyar dolara düştü. Verilere göre ilk 6 ayda yurt dışına giden Türk vatandaşı sayısı yüzde 14.9 artışla 6.3 milyonu aştı.