Küresel piyasalarda işlem gören ons altın 2025’in en çok konuşulan gözde yatırım araçları arasında yer alıyor. 2024'ü 2 bin 625 dolardan tamamlayan ons fiyatı, bu yıl nisanda 3 bin 500 dolarla tüm zamanların rekor seviyesini gördü.

Daha sonra fiyatlarda yatay bir eğilim öne çıkmaya başladı. Nisanda 3 bin 288 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, mayıs ve haziranda olukça sınırlı bir hareketklilik kaydetti. Temmuz işlemleri ise bu yıl ile defa aylık bazda değer kaybı ile tamamlandı.

AYLIK BAZDA ALTIN FİYATLARI

2025 işlemlerine aylık bazda bakıldığında kapanış fiyatları ve primler şöyle oldu:

2025 Ocak kapanış: 2.798 dolar (Yüzde 6,62)

2025 Şubat kapanış: 2.858 dolar ( Yüzde 2,15)

2025 Mart kapanış: 3.123 dolar ( Yüzde 9,29)

2025 Nisan kapanış: 3.288 dolar ( Yüzde 5,26)

2025 Mayıs kapanış: 3.289 dolar ( Yüzde 0,05)

2025 Haziran kapanış: 3.303 dolar ( Yüzde 0,41)

2025 Temmuz kapanış: 3.290 dolar ( Yüzde -0,39)

Rakamlar, ilk 4 ayda hızlı primlerin gerçekleştiğini; mayıs, haziran ve temmuz ayında fiyatların yerinde saydığını gösteriyor. Nisan ve temmuz ayı kapanışı dikkate alındığında ise ons fiyatında sadece on binde 6 gibi çok sınırlı bir prim dikkat çekiyor.

ALTIN A YÖN VEREN GELİŞMELER

2025'te ABD’de yeni yönetim tarafından ticaret ortaklarına getirilen gümrük tarifeleri, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve ETF’lerde güçlü bir şekilde kendini gösteren kurumsal-bireysel yatırımcı girişleri altın fiyatlarına yön veren gelişmeler olarak sıralandı.

DOALR ENDEKSİ GÜÇ KAZANDI

Bu yıl dolar endeksinin 108,50 puandan 96,40 puana kadar gerilemesi de altın fiyatlarını destekleyen ana unsurlardan biri oldu. Ancak özellikle son 1 haftalık süreçte dolar endeksinin yeniden güç kazanarak 100,00 seviyesinin üzerine çıkması, altın fiyatları üzerindeki baskıyı da artırdı.

Doların güçlenmesiyle kıymetli metal fiyatları arasındaki ters ilişki, emtia piyasalarındaki güvenilir dinamiklerden biri olmaya devam ediyor. Dolar güçlendikçe, altın, elinde bulunduranlar için daha pahalı hale geliyor ve bu da genellikle uluslararası talebi azaltıyor.

FED BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Diğer yandan FED bu hafta beklentilere paralel olarak faizi yüzde 4,50 seviyesinde sabit tuttu. Eylül toplantısında muhtemel bir indirim yönünde de net sinyal vermedi.

ABD’de ikinci çeyrek büyümesi yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde kalırken; tüketici güveninde yükseliş, istihdam piyasasında canlılık, tarifelerin etkisine yönelik belirsizlik ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, bu yıl 1 faiz indirimi olabileceğine yönelik piyasa şüphesini de öne çıkarmaya başladı.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI TEKLEDİ

Türkiye Gazetesi2ndse yer alan haberre göre, merkez bankalarının altın alımları küresel talebin temel direği olmaya devam etse de, ikinci çeyrekte yavaşlama yaşanıyor. Merkez bankaları Nisan-Haziran 2025 döneminde resmi altın rezervlerini 166 ton artırdı. Bu, 2024'ün 2. çeyreğine kıyasla %21'lik bir düşüşe işaret ediyor. Aynı zamanda talepte üst üste ikinci çeyreklik gerilemeyi de gösteriyor. Analistler, rekor seviyelerdeki altın fiyatları göz önüne alındığında, bu yavaşlamanın “şaşırtıcı olmadığını” ifade ediyor.

ALTINDA 2025 BEKLENTİLERİ

Son tahminlere bakıldığında; Morgan Stanley analistleri altın için dördüncü çeyrek hedef fiyatını ons başına 3.800 dolara yükseltti. Kanada merkezli çok uluslu banka CIBC, altın fiyatlarının bu yıl 3.600 dolara yükseleceğini öngörüyor. ABD’li Goldman Sachs da yıl sonuna kadar ons başına 3.700 dolarlık beklentisini ileri sürmüştü.

Ancak ABD’li Citi, altın fiyatlarında düşüş bekliyor. Banka tarafından haziran ayında yayımlanan raporda, 6-12 aylık tahminler 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara revize edilmişti.

GRAM FİYATI, TL GETİRİSİNİN ALTINDA...

Bu arada nisan ayını 4.055 TL’den tamamlayan gram altın fiyatı, kurdan aldığı destekle temmuz kapanışını 4.299 TL’den gerçekleştirdi. Son 3 aylık dönemde gram altın yatırımcısı %6 getiri elde etti.

Ancak söz konusu dönemde risksiz TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi ise yaklaşık %9 olarak gerçekleşti. Gram altının performansı, bu dönemde TL’nin performansının altında kaldı.