Küresel yatırım bankası JPMorgan, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son raporda 2026 ve 2027 yıllarına yönelik fiyat beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Banka, altının uzun vadeli yükseliş potansiyelini koruduğunu belirtse de önceki raporuna kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koydu.

Şubat ayında yayımlanan tahminlerde 2026'nın son çeyreği için 6.300 dolar ons fiyatı öngören banka, yeni raporunda bu beklentisini 6.000 dolara düşürdü.

REVİZE EDİLEN ALTIN TABLOSU

JPMorgan'ın yeni tahminleri, özellikle 2026'nın ilk yarısına ilişkin beklentilerde dikkat çekici aşağı yönlü revizyonlara işaret etti.

JPMorgan'ın Altın Tahminlerindeki Değişim

Dönem Eski Tahmin ($/ons) Yeni Tahmin ($/ons) Değişim 1Ç 2026 5.100 4.873 -%4 2Ç 2026 5.530 4.800 -%13 3Ç 2026 5.900 5.300 -%10 4Ç 2026 6.300 6.000 -%5 2026 Ortalaması 5.708 5.243 -%8 2027 Ortalaması 6.550 6.263 -%4

Tabloya göre en sert revizyon yüzde 13 ile 2026'nın ikinci çeyreğine yönelik beklentide gerçekleşti.

ALTINDA YÜKSELİŞ HİKAYESİ SÜRÜYOR

Raporda altın fiyatlarının yılın ilk aylarında güçlü yükseliş kaydettiği ancak mart ayından itibaren yatay bir seyre geçtiği belirtildi.

JPMorgan Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Greg Shearer, yatırımcı ilgisinin son dönemde belirgin şekilde azaldığını ve altının teknik olarak yön bulmakta zorlandığını ifade etti.

Bankaya göre piyasalar şu aşamada İran kaynaklı jeopolitik risklerin ve Fed'in para politikası konusunda oluşacak yeni görünümün netleşmesini bekliyor.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI YAVAŞLIYOR

Son yıllarda altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsur olan merkez bankası talebinde de ivme kaybı yaşanıyor.

Resmi verilere göre 2026'nın ilk çeyreğinde merkez bankaları net 129 ton satış gerçekleştirdi. Bu satışların 60 tonluk kısmı Türkiye'den geldi.

Her ne kadar Dünya Altın Konseyi, raporlanmayan alımların sürdüğünü ve gerçek talebin daha güçlü olduğunu tahmin etse de JPMorgan, merkez bankalarının önceki yıllardaki kadar agresif bir alım temposu sergilemediğine dikkat çekiyor.

ÇİN SESSİZCE ALTIN BİRİKTİRİYOR

JPMorgan'a göre kayıtlara tam olarak yansımayan alımların önemli bir kısmı Çin kaynaklı olabilir.

Çin'in net altın ithalatı 2026'nın ilk çeyreğinde 317 tona yükselirken, bu miktar bir önceki çeyreğin yaklaşık üç katına ulaştı.

Ayrıca Çin Merkez Bankası'nın aylık altın alımları da hızlandı. Şubat ayına kadar aylık yaklaşık 1 ton seviyesinde olan alımlar, martta 5 tona, nisanda ise 8 tona çıktı.

Analistler, Çin'in bu hamlesini yalnızca yatırım tercihi olarak değil, uzun vadeli stratejik bir rezerv politikası olarak değerlendiriyor.

EN BÜYÜK RİSK FED

Rapora göre altın için aşağı yönlü en önemli risk, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi ve enflasyonun yeniden hızlanması.

Böyle bir senaryoda Fed'in faiz artırımlarına dönebileceğini belirten JPMorgan, bunun altın destekli yatırım fonlarından çıkışları hızlandırabileceği ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

6 BİN DOLAR BEKLENTİSİ KORUNUYOR

JPMorgan, tahminlerini aşağı çekmesine rağmen altının önümüzdeki iki yılda mevcut seviyelerin üzerinde kalmayı sürdüreceği görüşünü koruyor.

Banka, ons altının 2026 sonunda 6 bin dolara, 2027 sonunda ise 6.300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak son güncelleme, yılın başındaki iyimser beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüme işaret ediyor.