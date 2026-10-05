İtalya’da eski iş insanı Angelo Grasso’nun ölümünün ardından evinde ortaya çıkarılan para gündeme geldi. Yapılan aramalarda evin farklı noktalarına saklanmış milyonlarca euro tespit edildi. Bulunan servet, Grasso’nun mirası ve paranın kaynağına ilişkin incelemelerin konusu oldu.

Grasso’nun evinde gerçekleştirilen aramalarda yüksek miktarda nakit para bulundu. Paraların yalnızca tek bir noktada tutulmadığı, duvarların ve ev içerisindeki farklı bölmelerin saklama alanı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

SERVET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Angelo Grasso’nun 2018 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yapılan incelemeler, evde saklanan milyonlarca euronun bulunmasını sağladı. Aramalar ilerledikçe farklı bölümlere gizlenmiş paralar tespit edildi ve servetin büyüklüğü ortaya çıktı.

PARASINI BANKA YERİNE EVİNDE SAKLADI

Milyonlarca euroluk servetin banka hesapları yerine evin çeşitli noktalarında nakit olarak tutulduğu belirlendi. Duvarların ve farklı bölmelerin içine yerleştirilen paralar, yapılan aramalar sırasında tek tek ortaya çıkarıldı.

Evden çıkan milyonlarca euro, Grasso’nun ölümünün ardından miras konusunda da inceleme başlatılmasına neden oldu. Bulunan paranın kaynağı ve servetin miras kapsamında nasıl değerlendirileceği soruşturmanın konusu haline geldi.

Grasso’nun servetinin önemli bölümünü nakit olarak evinde sakladığı belirlendi. Paraların neden duvarlar ve farklı gizli bölmelere yerleştirildiğine ilişkin ayrıntılar ise yürütülen soruşturmanın kapsamına girdi.