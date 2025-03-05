Dezenflasyon sürecinde Türk Lirası mevduata yatırımcının ilgisi arttı. Parasını borsa, döviz gibi alanlar dışında değerlendirmek ve sabit getiri sahibi olmak isteyenler mevduatı tercih etti.

Yüksek faiz sürecinde diğer yatırım araçlarına nazaran güçlü getiri sunan mevduatın yıldızı sönmeye başladı.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 tepe noktasından tedrici olarak yüzde 45'e düşürmesi ve perşembe günü açıklanacak ve yine düşüş beklenen politika faiz oranıyla beraber mevduatın getirisi zayıflamaya başlayabilir.

YARIN BÜYÜK GÜN

Yurt içinde yarın 14.00'de merkez bankası faiz kararı toplantısı yapılacak. Merkez Bankası, bu yıl toplamda 8 faiz kararı açıklayacağını da belirmişti. Yarın (6 Mart) yapacağı toplantı yılın 2. faiz toplantısı olacak.

Piyasanın beklentisi bankanın 250 baz puan indirilmesi yönünde. Sözcü TV'ye konuk olan Ekonomi ve Finans Danışmanı Emre Şirin, Merkez Banka'nın yarın alacağı karara ilişkin beklentilerini paylaştı.

Şirin, Merkez Bankası'nın faiz indirmeye mecbur olduğunu söyleyerek, "500 baz puan indirim gelirse kimse şaşırmasın. O gelecek demiyorum ama 250 baz garanti. Çarklar dönmüyor finansman maliyetleri çok yüksek" dedi.

YÜZDE 48 FAİZ VEREN BANKALAR VAR

Mevduat faizleri değerlendirildiğinde, yüzde 48'e kadar yıllık getiri sağlayan bankalar bulunuyor. Parasını TL mevduatta değerlendirmek isteyenler Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde, önümüzdeki aylarda da oluşacak faiz indirimi beklentileri de göz önüne alınarak mevduat vadelerini ayarlamaları gerekiyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 10'dan yüzde 15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Stopaj oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve bu tarihte yayımlanacak Resmi Gazete kararıyla değiştirilebilir.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

1 milyon lirası olan mudinin 32 günlük mevduat yapması halinde alacağı faiz oranları bankalara göre şöyle şekillendi:

Yapı Kredi faiz oranı yüzde 39, 1 milyon TL'ye 29 bin 63 lira faiz getirisi sağlıyor.

Halkbank faiz oranı yüzde 39, 1 milyon TL'ye 29 bin 63 lira faiz getirisi sağlıyor.

ICBC Bank faiz oranı yüzde 39, 1 milyon TL'ye 29 bin 63 lira faiz getirisi sağlıyor.

Ziraat Bankası yüzde 40, 1 milyon TL'ye 29 bin 808 lira faiz getirisi sağlıyor.

Enpara faiz oranı yüzde 41, 1 milyon TL'ye 30 bin 553 lira faiz getirisi sağlıyor.

Vakıfbank yüzde 44, 1 milyon liraya 32 bin 789 TL faiz getirisi sağlıyor.

Akbank faiz oranı yüzde 44.5, 1 milyon TL'ye 33 bin 162 lira faiz getirisi sağlıyor.