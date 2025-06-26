Bankacılık devi JP Morgan, ABD ekonomisi ve dolar endeksine yönelik açıklamalarda bulundu. Banka, ABD Doları'nın önümüzdeki 12 ayda zayıflamasını öngörüyor.

Kurum ayrıca Dolar Endeksi'nin (DXY) bu dönemde yüzde 5,7 oranında değer kaybedeceği tahmininde bulundu.

Banka, ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlama sürecine girdiğine vurgu yaparak, son verilerin de bu yumuşamayı teyit ettiğini söyledi. JP Morgan'a göre, ABD'nin ekonomik büyümesi gelecek dönemde hem gelişmiş ülkelere oranla daha zayıf olacak hem de birçok gelişmekte olan ülkenin gerisinde kalacak.

Buna ek olarak, ABD dışında uygulanan büyümeyi destekleyici mali politikaların da dolar üzerinde baskı yaratabileceği aktarıldı.