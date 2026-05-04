Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, Hüseyin A. (52) daha önce bahçe düzenlemesini yaptığı Yılmaz C.'den ücretini talep etti. Taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışmanın ardından Hüseyin A. kendi evine döndü.
EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI
Tartışmadan bir süre sonra, Yılmaz C.'nin yakını olduğu öne sürülen 4 kişi Hüseyin A.'nın evinin önüne giderek kendisini dışarı çağırdı. Evden dışarı çıkan Hüseyin A., şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Olay sırasında sırtından 2 bıçak darbesi alan Hüseyin A. yaralanırken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A. tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.