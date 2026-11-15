Bellek piyasasında yüksek fiyatların yanı sıra ürüne erişim de zorlaşabilir. TeamGroup CEO’su Chen Ching-wen, DRAM tedarikindeki sıkıntıların 2027’de daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini ve bazı müşterilerin yüksek ücret ödemeye hazır olsalar bile ihtiyaç duydukları ürünleri bulmakta güçlük çekebileceğini söyledi.

Taiwan Economic Daily News’te aktarılan bilgilere göre Chen, Tayvanlı bellek üreticisinin 2 Kasım’daki finansal sonuç toplantısında sektörün mevcut krizin en kötü dönemini henüz yaşamadığını belirtti. Değerlendirmeye göre en ciddi tedarik sıkıntılarının 2026’nın son çeyreği ile 2027’nin ikinci çeyreğinin sonu arasında yaşanması bekleniyor. Fiyatlarda 2027 boyunca kayda değer bir düşüş de öngörülmüyor.

DDR5 YONGA FİYATI 8,70 DOLARDAN 48 DOLARA ÇIKTI

Aktarılan verilere göre 16 gigabit (2 GB) DDR5 bellek yongalarının sözleşme fiyatı, Ekim 2025’te yaklaşık 8,70 dolarken Eylül 2026’da 48 dolara yükseldi. Böylece fiyatlar bir yıldan kısa sürede beş katın üzerine çıktı.

Bu rakamlar perakende RAM modüllerinin satış fiyatını değil, bellek yongalarının sözleşme fiyatlarını ifade ediyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ TÜKETİCİYE AYRILAN KAPASİTEYİ SINIRLIYOR

DRAM tedarikindeki baskının başlıca nedenlerinden biri, yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların hızla büyümesi. Bu sistemler, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) başta olmak üzere büyük miktarda sunucu belleğine ihtiyaç duyuyor.

Samsung, SK hynix ve Micron gibi üreticilerin daha yüksek kâr marjı sunan HBM ve kurumsal bellek üretimine öncelik vermesi, tüketici ürünlerine ayrılan kapasiteyi sınırlıyor. TrendForce verilerine göre HBM üretiminin standart DRAM çözümlerinden daha fazla wafer kapasitesi gerektirmesi de toplam talebin karşılanmasını zorlaştırıyor.

TeamGroup’un gelir dağılımındaki değişim de kurumsal müşterilerin artan ağırlığını gösteriyor. Şirketin 2026’nın ilk dokuz ayındaki gelirlerinde kurumsal müşterilerin payı yüzde 64,6’ya yükseldi. Bu oran, 2025’in aynı döneminde yüzde 24,6 düzeyindeydi. Şirket ayrıca yaklaşık 10,14 milyar Tayvan doları çeyreklik gelir ve yüzde 49,27 brüt kâr marjı açıkladı.

DENGE İÇİN 2028’İN İKİNCİ YARISINI İŞARET ETTİ

Chen, arz ve talep arasındaki dengenin en erken 2028’in ikinci yarısında yeniden kurulabileceğini düşünüyor. TrendForce da yeni tesisler ve kapasite artışlarına rağmen DRAM arzındaki anlamlı genişlemenin 2028’e kadar sınırlı kalmasını bekliyor.

Fiyatların ve tedarik koşullarının seyri; yapay zeka yatırımlarının hızına, tüketici talebine ve yeni üretim kapasitesinin devreye alınmasına bağlı olacak.