Milyonlarca üniversite adayının beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başlarken, YÖK kontenjan kılavuzunun yayımlanmasıyla vakıf üniversitelerinin güncel fiyat tarifeleri de gün yüzüne çıktı.

Yeni akademik yıl için harçlara yüzde 40 ile yüzde 159 arasında değişen oranlarda zam yapan vakıf üniversiteleri, maliyetleri adeta rekor seviyelere taşıdı. Yapılan artışlarla birlikte Türkiye'deki en yüksek tıp eğitimi ücreti yıllık 3 milyon 740 bin TL seviyesine tırmandı.

OZFORD ve CAMBRIDGE FİYATLARIYLA YARIŞIYOR

Türkiye'deki vakıf üniversitelerinde özellikle tıp, diş hekimliği ve hukuk gibi öne çıkan programların yıllık maliyetleri, yurt dışındaki dünya çapında prestije sahip köklü eğitim kurumlarının fiyatlarını yakaladı.

İngiltere'nin köklü kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yıllık öğrenim ücretleri yaklaşık 2,3 milyon TL ile 3,9 milyon TL (37 bin 380 - 62 bin 820 sterlin) arasında değişkenlik gösteriyor. Cambridge Üniversitesi'nde ise tıp eğitimi yıllık yaklaşık 4,4 milyon TL (70 bin 554 sterlin) düzeyindeyken, diğer lisans programları 1,8 milyon TL'den başlıyor. Almanya'daki özel yükseköğretim kurumlarının yıllık maliyetleri ise 6 bin ile 10 bin dolar arasında seyrediyor.

EN YÜKSEK ÜCRETLİ ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER

Kılavuzdaki verilere göre en yüksek öğrenim ücretine sahip olan programlar tıp ve diş hekimliği fakültelerinde yoğunlaşıyor. 2026-2027 dönemi için ilan edilen öne çıkan yıllık ücretler şöyle sıralandı: