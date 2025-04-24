Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’ndeki 1900 metre rakımlı Babadağ pistinden tandem uçuşu gerçekleştiren 29 yaşındaki pilot Tevfik Tek ile 22 yaşındaki yolcu Mehmet Buğra Silen paraşüt havalandıktan kısa bir süre sonra kanat kırılmasından dolayı kayalık alana düştü.
İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kayalıklarda ulaşılan pilot Tevfik tek ve yolcu Mehmet Buğra Silen'in düştükleri yerde yaşamlarını yitirdikleri anlaşıldı.
Ölen iki kişinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.