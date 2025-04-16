Rus milyarderlerin İngiliz dadılara ilgisi, savaş ve yaptırımlara rağmen sürüyor. yıllık maaşları 180 bin sterline (yaklaşık 9.1 milyon TL) ulaşan dadılar lüks içinde yaşarken, bir yandan da sessizlik peşlerini bırakmıyor.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Batı ile Moskova arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelse de İngiliz dadılar için Rusya hala tüm cazibesini koruyor.

"MİLYARDER PATRONUM BANA PARA SAÇIYOR"

İngiliz Express'in haberine göre Galli dadı Catrin Vaughan, yıllar önce taşındığı Rusya'da bir milyarder ailenin yanında çalışıyor. Ailesi savaşın başladığı 2022'de geri dönmesini istese de Catrin "Burada kalacağım çünkü milyarder patronum bana para saçıyor" diyerek kalmayı tercih etmiş.

BİRÇOK DADI JETLERLE SEYAHAT EDİYOR

İngiltere'de ortalama bir dadı yılda 32 bin sterlin (yaklaşık 1.61 milyon TL) kazanırken Rusya'daki İngiliz dadıların maaşı 180 bin sterline (yaklaşık 9.1 milyon TL) kadar çıkabiliyor. Üstelik yeme-içme, konaklama ve seyahat gibi tüm masraflar da aileler tarafından karşılanıyor. Birçok dadı lüks dairelerde yaşıyor; özel jetlerle seyahat ediyor ve süper yatlarda tatil yapıyor.

"PARAYA NE KADAR DAYANIKLISIN"

Öte yandan bu dadıların işe alınma süreçleri de oldukça ilginç. CV ve diploma kontrolüyle sınırlı kalmayan ajanslar; adaylara tam sağlık taraması, sosyal medya incelemesi ve bazı durumlarda yalan makinesi testi uyguluyor. Catrin, işe alınmadan önce "Paraya ne kadar dayanıklısın?" gibi sorularla sınanmış...

LÜKS İÇİNDE SONSUZ YALNIZLIK

Ajansların ve ailelerin ortak bir şartı var: Siyasi tarafsızlık ve mutlak gizlilik. "Rusya hakkında ne hissediyorsun?" sorusuna yanlış cevap veren bir aday işi kaybedebilir. Sosyal medyada tatil fotoğrafı paylaşan bir dadının bile işine son verilebiliyor.

Yüksek maaş, prestij ve ihtişama rağmen, dadıların çoğu yalnızlıktan şikayetçi. Catrin, birçok eski arkadaşının onu sosyal medyada engellediğini ve etrafında parasını harcayacak bir çevre kalmadığını söylüyor: "Sürekli yalnızım. Alıştım ama dışlandım."

MİLYONLARI HARCAYAMIYORLAR

Bazı dadılar çalıştıkları çocukların ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ediyor. "Evlat edinilen ya da ultra zengin çocuklar araısnda çok fark yok. Her ikisi de sevgiye değil, sahip olduklarına odaklanıyor" diyen bir dadı, şımartmanın tehlikelerinin de altını çiziyor.

Dadıların kazandıkları yüksek gelir bile her zaman işe yaramıyor. Bir dadı, "Bir ev almaya çalışıyorum ama Rusya ile bağlantım olduğu için avukatlar bile benimle çalışmaya çekiniyor" diyerek yaptırımların etkisini özetliyor...