Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan nisan ayı hanehalkı beklenti anketi, yatırım araçlarına yönelik tercihlerin değiştiğini ortaya koydu.

Borsa, döviz ve otomobil gibi yatırım araçlarına olan ilgi azalırken; her 10 kişiden 8'i birikimini altın ve gayrimenkulde değerlendirmeyi tercih ediyor.

YATIRIMCININ ROTASI BELLİ OLDU

Vatandaşlara yöneltilen "Şu an nakit varlığınız olsa hangi yatırım aracını seçersiniz?" sorusu, geleneksel güvenli limanların sarsılmaz gücünü bir kez daha tescilledi. Anketin detaylarına bakıldığında şu tablo öne çıkıyor:

Ocak ayında yüzde 84 olan altın ve gayrimenkul tercihi, nisan ayında küçük bir değişimle yüzde 82 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa, döviz, vadeli mevduat ve otomobil gibi diğer tüm seçeneklerin toplam ağırlığı sadece yüzde 18'de kaldı.

Bir dönem önemli bir yatırım aracı olarak görülen otomobil ve beyaz eşya alımı, vatandaşın ajandasından büyük ölçüde düştü.

AMORTİSMAN SÜRELERİ DÜŞTÜ

Endeksa verileri, gayrimenkul sektöründe kira çarpanı açısından yatırımcılar için oldukça avantajlı bir dönemin başladığını kanıtlıyor. Konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 28,45 ile enflasyonun altında kalsa da brüt kira getirisinin yüzde 7,50’ye yükselmesi, yatırımların geri dönüş (amortisman) süresini 13-14 yıla kadar indirdi.

Bu istatistik, konutun sadece değer artışıyla değil, sunduğu güçlü kira geliriyle de ayakta kaldığını gösteriyor.

ZİRVEDE YER ALAN İLLER

Elde edilen veriler ışığında, Türkiye genelindeki bölgesel getiri performansı illere göre farklılıklar gösteriyor. İşte hem prim potansiyeli hem de kira gelirleri baz alındığında öne çıkan şehirler:

Kira Getirisi: Tekirdağ, yüksek kira çarpanı oranıyla zirveye yerleşti.

Değer Artışı: İstanbul, Antalya ve Muğla, yüzde 40 barajını aşarak yatırımcısına yüksek prim kazandırdı.

Dengeli Yatırım: Ankara, kira kazancı ve prim potansiyelini bir arada sunarak ligin en dengeli ve dikkat çeken şehri olmayı başardı.