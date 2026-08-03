Ekranların sevilen oyuncularından Rojda Demirer'in kamera arkasındaki girişimci yönü yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 16 yıl önce çocukluk hayalinden yola çıkarak kardeşi Ruken Demirer ile çikolata üretimine başlayan oyuncu, bugün hem kendi markasını büyütüyor hem de işletmecilik yapıyor. Demirer'in yıllardır sürdürdüğü ticari yatırımları birçok hayranı tarafından ilk kez öğrenildi.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Rojda Demirer ile kardeşi Ruken Demirer, yaklaşık 16 yıl önce çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürerek el yapımı çikolata üretimine başladı. İstanbul Nişantaşı'nda açtıkları butik çikolata mağazasına, Fransa'nın efsane kraliçesi Marie Antoinette'den ilham alarak farklı bir ad verdiler.

Mekânın dekorasyonu da ismine uygun şekilde 1700'lü yılların barok mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Tamamı el yapımı olarak hazırlanan çikolatalarda ise yurt dışından temin edilen özel malzemeler kullanıldı.

HEM ÇİKOLATA ÜRETİYOR HEM İŞLETMECİLİK YAPIYOR

Oyunculuk kariyerini sürdürürken ticaretten de kopmayan Rojda Demirer, Beşiktaş'taki işletmesinde dizi çekimlerinden fırsat buldukça müşterileriyle yakından ilgileniyor.

Son olarak katıldığı İlker Ayrık'ın programında işlerinin yolunda gittiğini belirten Demirer, "Bol bol misafir ağırlıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor." sözleriyle memnuniyetini dile getirmişti.

BAĞDAT CADDESİ'NDE İKİNCİ YATIRIM

Rojda Demirer'in girişimleri bununla da sınırlı kalmadı. Oyuncunun Bağdat Caddesi'nde ikinci bir şube açtığı ve bu işletmeyi aynı zamanda kokteyl mekanı olarak hizmete sunduğu biliniyor.

Demirer'in yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu voleybolcu Ulaş Kıyak ile bu işletmeyi birlikte yönettiği öğrenildi.

KAMERA ÖNÜNDE VE TİCARETTE BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

Oyunculuk kariyerindeki başarılı projelerinin yanı sıra girişimci kimliğiyle de adından söz ettiren Rojda Demirer, uzun yıllardır sürdürdüğü ticari yatırımlarıyla dikkat çekiyor.