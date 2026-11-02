Sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla tanınan Yasin Cengiz, bu kez hastanede çekildiği iddia edilen görüntüleriyle gündeme geldi. Kayseri Muhabiri’nin aktardığı görüntülerde Cengiz’in tekerlekli sandalyeyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Fenomenin fazla kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlandığı ve hareket kabiliyetinin azaldığı da öne sürüldü. Görüntülerin yaklaşık üç hafta önce kaydedildiği iddia edilirken, Cengiz’in sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

DANS VİDEOSU DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

Yasin Cengiz, Biser King’in “Dom Dom Yes Yes” şarkısı eşliğinde yaptığı göbek dansıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. “Skibidi Dop Dop” dansıyla da tanınan fenomen, yemek ve dansı bir araya getirdiği videolarıyla Türkiye dışında da ilgi gördü.

Cengiz’in sosyal medya ve etkinliklerden elde ettiği gelir de daha önce çeşitli iddialara konu olmuştu. 2023 yılının sonu itibarıyla gelirinin 400 bin dolar, toplam servetinin ise yüz binlerce dolar civarında olduğu ileri sürülmüştü.

Fenomenin katıldığı organizasyonlarda sahne başına yaklaşık 100 bin dolar kazandığı da iddialar arasında yer almıştı.