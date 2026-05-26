Hindistan, hava gücünü ve operasyonel kapasitesini artırmaya yönelik en büyük askeri modernizasyon hamlelerinden birini hayata geçiriyor. Fransa ile yürütülen müzakerelerde yeni bir aşamaya geçen Yeni Delhi yönetimi, Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) için planlanan 114 adet Rafale savaş uçağı alımına ilişkin Talep Mektubu’nu tamamladı.

Savunma kaynakları, hükümetler arası tedarik sürecinin resmiyet kazanmasını sağlayacak olan bu kritik belgenin birkaç hafta içinde Paris yönetimine iletileceğini bildirdi.

Milyarlarca dolarlık dev tedarik paketinin detaylarına göre, satın alınacak toplam 114 savaş uçağının yaklaşık 90 adedi, Fransız havacılık devi Dassault Aviation ile bir Hint ortağın iş birliği altında doğrudan Hindistan’da üretilecek.

Geriye kalan uçaklar ise operasyonel aciliyet nedeniyle hazır olarak doğrudan Fransa’dan ithal edilecek. Yetkililer, Fransa’nın bu resmi talebe yanıt vermesinin ardından Hindistan’ın nihai Teklif Talebi (RFP) sürecini başlatacağını, ardından fiyat, lojistik destek ve teslimat koşullarını içeren ana müzakerelere geçileceğini belirtti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ise son olarak Hindistan Güvenlik Kabinesi Komitesi’nin onayı gerekecek.

DİĞER ANLAŞMALARLA BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAK

Yeni tedarik planı, Hindistan Hava Kuvvetleri’nin halihazırda envanterinde bulunan 36 adet Rafale uçağı ve donanmanın uçak gemileri için sipariş etmeyi planladığı 26 adet Rafale M uçağıyla lojistik bütünlük sağlayacak.

Tek tip platforma geçişin eğitim ve bakım maliyetlerini ciddi oranda düşüreceği öngörülürken, Hindistan’da üretilecek uçaklarda yerlilik oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca Yeni Delhi yönetiminin, Astra ve BrahMos-NG gibi kendi üretimi olan yerli mühimmatları Rafale platformuna entegre edebilmek adına kritik teknik arayüz belgelerine erişim sağlamak için de Fransız makamlarıyla görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.