Geçirdiği üçüncü kalp krizinin ardından hayatını tamamen değiştirerek radikal bir karara imza atan girişimci, İstanbul’da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı. Amerikalı girişimci Jason Lee Beckwith, tam 275.689 euro (15 milyon 359 bin 444 TL) karşılığında 37 yıldan beri terk edilen Salto de Castro köyünün sahibi oldu. 44 ev, bir kilise, okul, eski jandarma kışlası ve sosyal tesislerin tamamını satın alan girişimci, milyonluk proje için kolları sıvadı.

KADERİNE TERK EDİLEN KÖYÜ SATIN ALDI

Yıllar önce Salto de Castro köyünde genelde yakınlarda bulunan baraj inşasında çalışan işçiler ve aileleri yaşıyordu. Yıllarca havuzu, okulu, barı ve spor tesisleriyle canlı bir topluluğa ev sahipliği yapan köy, son işçilerin 1989'da ayrılmasıyla tamamen sessizliğe büründü. 2008 krizinde yarım kalan turizm projeleriyle kaderine terk edilen köy şimdi kapalı bir lüks tatil köyü olacak.

İŞİNİ BIRAKIP KÖYE YERLEŞTİ

Geçmişte kurduğu matbaa işini bırakıp konaklama sektörüne geçen Beckwith, eşiyle birlikte İspanya'ya yerleşerek bu devasa projeyi üstlendi. Salto de Castro’yu kapalı bir lüks tatil köyü yapmak yerine herkesin erişebileceği canlı bir merkeze dönüştürmeyi hedefleyen girişimci, köye otel, pansiyon, çok katlı restoran, ziyaretçi merkezi ve uzun dönemli kiralık konutlar inşa etmeyi planlıyor. Hatta harabeye dönen tarihi kilise bile restore edilerek hem ibadete hem de konser ve düğün gibi organizasyonlara açılacak.

"HERKESİN GELDİĞİ BİR YAŞAM ALANI OLACAK"

Sadece zengin turistleri değil, çevre köylerde yaşayan yerel halkı da kapsayacak bir proje hazırlayan genç adam, "Kaliforniya'yı buraya taşımıyorum, hayatım artık İspanya'da olacak. Bütçesi ne olursa olsun kapımız herkese açık. Yerel halk aileleriyle gelip havuzdan ve piknik alanlarından özgürce faydalanabilecek. Köyüme herkes hoş gelecek" dedi.

SATIŞ FİYATI UCUZ AMA RESTORASYON SERVET DEĞERİNDE

Köyün satın alma bedeli bir hayli düşük görünse de asıl zorlu süreç ve maliyeti servet değeri taşıyor. Binaların yıkılma tehlikesi, altyapı eksiklikleri ve restorasyon ihtiyacı nedeniyle projenin toplam maliyetinin 4 ila 7 milyon doları bulması bekleniyor. Temizlik ve ilk restorasyon adımları atılan hayalet köyün ilk bölümünün 2 yıl içinde ziyarete açılması bekleniyor.