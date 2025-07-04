Fransa'nın başkenti Paris'te akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık vakası yaşandı. 48 yaşında ismi verilmeyen kadın, sahte bir aşk ilişkisi kurduğu adamın "banknotları özel bir yöntemle çoğaltabildiği" yalanına inanarak yaklaşık 220 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) dolandırıldı.

"50 EURO'YU KAYNAT, ÜÇE KATLA" YALANI

Artı33'te yer alan habere göre dolandırıcı, kendisini Kongo devletinin para basım yetkilisi olarak tanıttı. Kadına, özel bir sıvıyla ıslatılan banknotların iki kağıt arasında kaynatılması halinde üçe katlanarak çoğaldığını iddia etti. Sahte bir "demo" gösterimle kadını kandıran zanlı, 50 Euro'luk banknotu kaynattıktan sonra üç adet banknot göstererek güven kazandı. Kadın, Mart ile Haziran ayları arasında adamla birlikte Brüksel'de bir dizi işlem yaparak yüklü miktarda parayı teslim etti.

DOLANDIRILDIĞINI GEÇ FARK ETTİ

İlk başta "mucizevi" yönteme inanan kadın, zamanla paranın gerçekten çoğalmadığını fark edince dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Paris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılıkla Mücadele Şubesi (BRDA) ekipleri, 30 Haziran'da kadının evine doğru yola çıkan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan kendisini "Kongo'lu devlet yetkilisi" olarak tanıtan adamın da aslında Kamerun'un Yaounde kentinde doğduğu ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli hakkında adli süreç başlatılırken, olay Fransa'da kamuoyunun ve medyanın oldukça ilgisini çekti...