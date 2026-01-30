Nijerya'da faaliyet gösteren FirstBank’ın sisteminde meydana gelen teknik bir arıza sonucu, bir müşterinin hesabına yanlışlıkla 1,3 milyar Naira yaklaşık 775 bin Euro yatırıldı. Bankanın hatasını fark ederek bildirimde bulunmasının ardından başlatılan hukuki süreç, parayı harcayan müşterinin hapis cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı.

SİSTEM HATASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

FirstBank tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılında gerçekleşen işlemin bir "sistem hatası" sonucu ortaya çıktığı belirtildi. Teknik aksaklık nedeniyle bloke edilemeyen meblağın, hesap sahibi O.E.K. tarafından kısa sürede farklı hesaplara dağıtıldığı tespit edildi. Nijerya Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yürütülen soruşturmada; zanlının paranın önemli bir kısmını anne ve kız kardeşinin hesaplarına aktardığı, geri kalan tutarı ise inşaat projeleri ve şahsi harcamaları için kullandığı belirlendi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bankanın şikayeti üzerine harekete geçen EFCC birimleri, zimmete geçirilen fonların takibini yaparak yaklaşık 480 bin Euro’luk tutarı zanlı ve yakınlarının hesaplarında dondurdu. Ayrıca banka, henüz provizyon aşamasında olan 180 bin Euro tutarındaki transferleri iptal ederek doğrudan geri almayı başardı. Geriye kalan yaklaşık 162 bin Euro’luk açığın kapatılması için hukuki işlemler devam ediyor.

'PARAYI ÖDE VEYA HAPSE GİR' SEÇENEĞİ

Edo Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, suçunu itiraf eden O.E.K. hakkında emsal niteliğinde bir karar verildi. Mahkeme, sanığa bir yıl hapis cezası veya 5 milyon Naira para cezası seçeneği sundu. Ancak duruşma anında para cezasını ödeyemeyen sanık için hapis süreci hemen başlatıldı.

Kararın en kritik noktası ise hapis yatmanın borcu silmemesi oldu mahkeme, sanığın hürriyetinden mahrum kaldığı süre sonunda, bankanın geri kalan 162 bin Euro’luk zararını da tamamen ödemek zorunda olduğuna hükmetti. Böylece sanığın hem hapis cezası çekmesine hem de çalınan paranın tazmini için borçlu kalmaya devam etmesine karar verildi.