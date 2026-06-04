İstanbul'un Avcılar ilçesi Ispartakule mevkisinde bulunan bir kafeye gece saatlerinde gelen müşteri, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlattı. Bu hareketin ardından müşteri ile kafede çalışan kadın arasında tartışma çıktı.
Tezgahtaki malzemeleri etrafa saçarak taşkınlık yapan müşteri, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kafeden uzaklaştırıldı. Şahsın olay yerinden ayrılırken kendisini tehdit ettiğini belirten kadın çalışan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.