ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Chesapeake Bay Köprü-Tüneli, heyecan verici yapısı ve sürücüler üzerinde yarattığı gerginlikle gündemden düşmüyor. Norfolk şehri ile turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Delmarva Yarımadası’nı birbirine bağlayan yapı, dünyada sadece 14 örneği bulunan nadir mühendislik tasarımlarından biri olarak öne çıkıyor.

90 DAKİKALIK FERİBOT ÇİLESİNİ SONA ERDİRDİ

1964 yılında hizmete giren devasa sistemden önce bölgedeki ulaşım feribotlarla sağlanıyordu. Günde 90'a yakın feribot seferi yapılmasına rağmen kötü hava koşulları ulaşımı sıklıkla aksatıyordu. Sürücülerin körfezin etrafını dolaşarak 2 ila 3 saatte tamamlayabildiği güzergah, köprünün açılmasıyla birlikte yaklaşık 25 dakikaya indi ancak deniz trafiğinin aksamaması adına yolun bir bölümü su altına inşa edildi. Sürücüler, yolculuk esnasında su yüzeyinin altındaki iki ayrı tünelden geçiş yapıyor.

SÜRÜCÜLER ARASINDA PANİK YARATIYOR

İyi bir mimariye sahip olmasına rağmen yapı, birçok sürücü için korku kaynağı olmaya devam ediyor. Yolların darlığı, emniyet şeridinin bulunmaması ve tünellerde trafiğin tek şeride düşmesi klostrofobiye yol açıyor. Köprünün deniz seviyesinden sadece 3 metre yüksekte ve 27 kilometre uzunluğunda olması, fırtınalı havalarda sürücülerdeki endişeyi artırıyor. Olası acil durumlar için hatta özel polis devriyeleri ve yönlendirme telefonları hizmet veriyor.

40 DOLAR KARŞILIĞINDA ÖZEL SÜRÜCÜ HİZMETİ VERİLİYOR

Köprüyü geçmekte zorlanan veya panik atak krizine giren sürücüler için bölgede alternatif bir iş kolu doğdu. Kent Island Express adlı özel bir şirket, 24 saat boyunca "araç geçirme" hizmeti sunuyor. Köprüye varmadan bir saat önce yapılan aramayla buluşma noktasına gelen profesyonel sürücüler, araç sahibinin yerine direksiyona geçerek aracı karşı kıyıya ulaştırıyor.

Tek yön için 40 dolar ücret alınan bu hizmete talebin yüksek olduğu, şirket sürücülerinin günde 10 ila 30 arasında aracı karşıya geçirdiği belirtildi.

ÖNEMLİ TURİSTİK BİR YAPIYA SAHİP

Korkutucu sürüşün sonunda varılan Delmarva Yarımadası, önemli turistik noktalara ev sahipliği yapıyor. Bölgede yer alan 60 kilometre uzunluğundaki Assateague Island National Seashore, bünyesinde barındırdığı vahşi atlar ve sahildeki kamp alanlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bugüne kadar 16.000’den fazla fırlatmanın gerçekleştirildiği NASA Wallops Uçuş Tesisi de uzay meraklıları için seyir platformlarından roket fırlatmalarını izleme imkanı sunuyor.