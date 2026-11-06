Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren CHINATOOL fabrikasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasındaki 200 işçiyi kapsayan ve iki yıl geçerli olacak sözleşmeyle birlikte çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 20 ile yüzde 40 arası zam yapıldı.

Sosyal haklar ve ikramiyelerle birlikte işçilerin aylık net kazancı 100 bin TL’ye ulaştı. Yeni sözleşme kapsamında sonraki dönemler için toplam 6 puan refah payı verilmesi kararlaştırılırken, sosyal haklarda ortalama yüzde 100 artış sağlandı. Ayrıca 6 yevmiye tutarında vergi desteği ve 1 Mayıs için 1 yevmiye ek ödeme maddeleri eklendi.

Fabrikada önceki dönemde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle işçiler 4 gün greve gitmişti. Bu dönem görüşmelerde herhangi bir iş bırakma eylemi yaşanmadan, tarafların masa başında anlaşmasıyla sona erdi.