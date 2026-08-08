Yüksek üretim maliyetlerine karşılık düşük alım fiyatları başta soğan ve patates olmak üzere, çiftçiyi üretimden kaçırırken, bu yıl yaşanan sel ve hortumun da etkisi ile hal fiyatları kara kışa döndü.

Sebze meyve üretiminin kalbi konumundaki Antalya’da, sebze üretim hacmi, Antalya Ticaret Borsası verilerine göre üretimin en yoğun olduğu ay olan temmuz ayında aylık bazda yüzde 61.40 düştü. Bazı ürünlerde arz sıkıntısı ve üretimdeki düşüş nedeniyle fiyat artışları bir yılda yüzde 300’ü aşarken, sektör temsilcileri ise bu maliyetlerle artık Türkiye’de ucuz sebze meyve döneminin kapandığını aktardı. Antalya Toptancı ve Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, ilk 4 ayda hale giren ürün miktarının yüzde 40 azaldığına ve çiftçinin üretimden kaçtığına işaret ederek, “Bu tarım politikaları ile paramızla sebze meyve alamayacak duruma geliriz” dedi.

ZOR GÜNLER KAPIDA

Türkiye’yi mevcut tarım politikaları ile daha zor günlerin beklediğini ve tüketiciyi korumak adına çıkarılan ithalat kartının üreticiyi yorduğunu aktaran Akcan, “5 yıldır patates soğanda üreticisi, alan satan herkes zarar etti. Artık üretici üretmekten kaçıyor. Ürün olmayınca fiyat yükseliyor. İthalat çözüm değil. Çiftçiyi üretimden kaçırırsak bir iki yıl sonra paramızla sebze meyve alamayacak hale geleceğiz” diye konuştu.

Tarımın da silah sanayi kadar önemli olduğunu aktaran Nevzat Akcan daha uygun fiyatlı ürünlerin mümkün olmadığını aksi takdirde çiftçinin batacağını söyledi. “Soğan ne 5 lira olsun ne de 50 lira” diye konuşan Akcan, bu yıl da fiyatın 5 liraya kadar düşmesi nedeniyle karpuz üreticisinin zorda olduğunu aktardı.

Çiftçiyi kırsaldan kaçırmayalım

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, çiftçilerin maliyetlerden yorulduğunu ve artık bu fiyat seviyelerinin altına inilemeyeceğini söyledi. Bu yıl fırtına hortum gibi hava koşullarının arzı etkilediğini ve fiyatların daha fazla düşemeyeceğini kaydeden Tavşan, “Geçen yıllarda fiyat çok ucuzdu çiftçi böyle olunca yoruluyor kaçamıyor. Çiftçiyi de memnun edecek fiyatı vermeliyiz. Onları kırsaldan kaçırmayalım” dedi. İstanbul hallerine haziranda 157 bin 557 tonluk sebze girişi olurken, bu hacim 2026 haziran ayında yüzde 26’lık düşüşle 124.748 tona düştü. Bu yılın ilk 6 ayında ise yüzde 11.2’lik düşüşle 644 bin 494 ton olarak gerçekleşti.