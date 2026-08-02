İngiltere'de 1986 yılında işlenen bir cinayet sebebiyle müebbet hapis cezası alan Peter Sullivan, 38 yıl sonra yapılan DNA testiyle masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.

38 YIL BOŞUNA YATTI

İngiltere tarihinin en büyük adalet skandallarından biri Birkenhead kasabasında yaşandı. 21 yaşındaki Diane Sindall'ın öldürülmesinin ardından tutuklanan ve şu an 68 yaşında olan Peter Sullivan, işlemediği bir suç yüzünden 38 yıl boyunca cezaevinde yattı.

Gelişen DNA teknolojisi sayesinde davanın yeniden incelenmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Olay yerindeki deliller üzerinde yapılan testlerde DNA'nın Sullivan'a ait olmadığı belirlendi ve mahkeme kararıyla masum adam tahliye edildi.

1986 YILINDA İŞLENEN CİNAYETTE NELER YAŞANDI?

Diane Sindall, 2 Ağustos 1986 gecesi çalıştığı bardan evine dönerken aracının benzini bitti. Yolda yürümek zorunda kalan genç kadın, kimliği belirsiz bir saldırganın hedefi oldu. Cinsel saldırıya uğrayan ve darp edilen genç kadının cansız bedeni bir ara sokakta bulundu. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada polis, tanık ifadeleri ve benzetmeler doğrultusunda Peter Sullivan'ı gözaltına aldı ve mahkeme Sullivan'a müebbet hapis cezası verdi.

GERÇEK KATİLİ ORTAYA ÇIKARACAK SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Sullivan'ın 2021 yılında Ceza Davaları İnceleme Komisyonu'na yaptığı başvuru davanın seyrini değiştirdi. Olay yerindeki fiziksel deliller üzerinde yapılan incelemeler, cinayeti Sullivan'ın işlemediğini netleştirdi. Tahliye kararının ardından açıklama yapan Sullivan, öfkeli olmadığını ve kalan ömrünü sevdikleriyle geçirmek istediğini belirtti. Yaşanan skandalın ardından ilk soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri hakkında bağımsız inceleme başlatıldı.

POLİS GERÇEK KATİLİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Merseyside Polisi, 38 yıl sonra cinayet soruşturmasını resmi olarak yeniden açtı. Olayın yaşandığı dönemde DNA teknolojisinin olmamasının bu adalet hatasına yol açtığı ifade edildi. Gerçek katilin yakalanmasını sağlayacak bilgi için 20 bin sterlin ödül konuldu. Soruşturma ekipleri şüpheli listesindeki 575 kişiyi elerken, kalan 32 kişi üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.