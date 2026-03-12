Kylian Mbappé ve Ester Expósito, Paris’teki görüntüleriyle magazin dünyasının gündemine oturdu. Çarşamba günü SEMANA dergisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, ikilinin önce bowling salonunda bir araya geldiği, ardından çok pahalı bir akşam yemeği yedikleri görüldü. Görüntüler, çiftin samimi ve neşeli anlarını ortaya koyarken, izleyenlerde merak uyandırdı.

AŞK DOLU BAKIŞLAR

Paris’teki buluşmada ikili, hem eğlenceli hem de gözlerden uzak anlar geçirdi. Her şeyden habersiz şekilde vakit geçiren Mbappé ve Expósito’nun yakınlığı dikkat çekerken, ilişkilerini resmi olarak doğrulamadıkları görüldü.

Ancak magazin çevreleri ve hayranlar, bu samimi anları “yeni bir aşk mı başladı?” sorusuyla yorumladı. Çift, sosyal medyada herhangi bir açıklama yapmazken, fotoğraflar onların birlikteliğine dair en güçlü kanıt oldu.

Paris’teki bu buluşma, hem spor hem de dizi dünyasından iki ünlü ismin romantik bir şekilde vakit geçirmesiyle gündemde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.