UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak final maçında belli olacak. Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Paris Saint-Germain, üçüncü kez yükseldiği finalde üst üste ikinci zaferini kovalayacak. Arsenal ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk için mücadele edecek.

DÜKKANLARINI KORUMAYA ALDILAR

Karşılaşma öncesi Paris’te yoğun güvenlik önlemleri alınırken esnaflar da kendi dükkanlarını korumak için önlemler aldı.

Çok sayıda işletme de vitrinlerini koruma altına aldı. Paris'te özellikle şehir merkezindeki mağaza ve restoranlar, olası kutlama kalabalıkları ve yaşanabilecek taşkınlıklara karşı ahşap paneller ve metal bariyerlerle önlem aldı.